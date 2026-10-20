Gençlerbirliği konyaspor randevusuna taktik ağırlıklı başladı

Gençlerbirliği hazırlıklara başladı:

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde antrenmanlara başladı. Teknik sorumluluğu üstlenen Bernd Storck idaresinde gerçekleştirilen program, maç öncesi düzen ve ritm kazanmaya yönelik tasarlandı.

antrenmanın akışı:

Çalışma, oyuncuların fitness salonundaki aktivasyon hareketleriyle açıldı. Saha programında ısınma koşuları sonrası ekip, isabetli pas trafiği ve top kapma egzersizleri üzerinde yoğunlaştı. Antrenmanın son bölümünde ise farklı taktik varyasyonlar denenerek oyun içi pozisyonların sonlandırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

kadrodaki durum ve öne çıkanlar:

Yaklaşık iki saat süren idmanda, tedavisi tamamlanan ve iyileşme sürecine giren Cheikh Niasse takımla birlikte çalıştı. Öte yandan tedavi süreçleri devam eden Adama Traore, Pedro Pereira ve Kevin Rodrigues sahadan ayrı bireysel programı tercih etti. Teknik ekip, saha içi varyasyonlara ağırlık vererek deplasman maçına hazırlanmayı sürdürüyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA KONYASPOR DEPLASMANINA GİDECEK OLAN GENÇLERBİRLİĞİ, HAZIRLIKLARA BAŞLADI.