Ankara'da eş zamanlı baskın: 31 kişi gözaltında, iki şüpheli aranıyor

Ankara merkezli operasyonun ana hatları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 13 Ekim 2026 günü saat 07.00'den itibaren eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar, Ankara merkezli 14 ilçede planlanarak şüphelilerin yakalanması, ikametlerinde arama ve el koyma işlemlerinin yapılması amacıyla icra edildi.

suçlamalar ve hedeflenen şüpheliler:

Soruşturmada, şüphelilerin üzerine "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak", 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’a muhalefet ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçlamaları yöneltildi. Soruşturma kapsamında toplam 33 şüpheli tespit edilmiş, bunlardan 31'i gözaltına alındı; diğer 2 şüphelinin yakalanmasına ilişkin soruşturma işlemleri devam ediyor.

ele geçirilenler ve operasyonun kapsamı:

İcra edilen aramalarda ve el koyma işlemlerinde şu malzemeler ele geçirildi: 1.027 gram metamfetamin, 2.235 gram kubar esrar, 2.320 gram skunk, 1.305 adet sentetik ecza, 127 adet ekstazi, 47 kök kenevir, 7 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (ham maddeden yaklaşık 700 gram sentetik kannabinoid elde edilebileceği değerlendiriliyor) ve 2 gram kokain.

Ayrıca 5 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 347 adet 9 mm tabanca fişeği, 34 adet cep telefonu, malzemeleriyle birlikte 7 adet iklimlendirme çadırı, 10 litre sıvı bitki gübresi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 700 TL ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen madde ve malzemelerin türü, miktarı ile olayın organize yapısına ilişkin delillerin detaylı incelendiğini bildirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ve soruşturmanın adli süreci devam ediyor; açık olan yönleriyle ilgili geliştirmeler ilerleyen saatlerde paylaşılacak.

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı