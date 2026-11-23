siber devriyenin bulguları:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen siber devriye ve açık kaynak araştırmaları kapsamında 16-22 Kasım tarihlerinde toplam 793 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yapılan analizlerde yasa dışı faaliyetlere ilişkin yoğun bulgular elde edildi.

İncelemeler sonucunda 342 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağladığı, 5 internet sitesinin oltalama (phishing) yöntemiyle dolandırıcılık gerçekleştirdiği ve 60 internet sitesinin müstehcen içerik paylaşımlarında bulunduğu tespit edildi. Toplamda 407 internet sitesi belirlenerek gerekli mercilere iletildi.

erişim engeli ve bildirim süreci:

Tespit edilen siteler, ilgili mevzuat çerçevesinde Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek erişime engellendi. Bildirim sonrası erişim engelinin uygulanması sağlandı ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Jandarma yetkilileri, yasa dışı bahis sitelerinin tespitlerdeki ağırlığının dikkat çekici olduğunu belirtti; oltalama ve müstehcen içerik paylaşımlarına karşı eş zamanlı çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı.

devam eden çalışmalar ve kamu bilgilendirmesi:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlerin kanunların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle aynı kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği kaydedildi.

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SİBER SUÇLARLA MÜCADELE BİRİMİ, 407 İNTERNET SİTESİNİ SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA BİLDİRDİ