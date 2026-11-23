Muğla'da yoğun denetimde 216 araç trafiğe çıkamadı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından 16-22 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler, il genelinde yoğun bir uygulama olarak kayda geçti. Kontrollerin ana hedefi trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini caydırmaktı.

Denetim sonuçları:

Bir haftalık çalışma kapsamında toplam 23.134 araç kontrol edildi. Bu kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 1.077 sürücü hakkında işlem yapıldı; 74 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 216 araç ise trafikten men edildi.

Eğitim ve önleyici çalışmalar:

Denetimler sırasında ayrıca 714 yol ve sürücüye trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve eğitim verildi. Elde edilen verilere göre, denetimde kontrol edilen araçların yaklaşık %0,93'ü trafikten men edilirken, sürücülere yapılan işlemler oranı yaklaşık %4,66 olarak görüldü. Bu sonuçlar, uygulamanın hem denetim hem de bilinçlendirme boyutunda yürütüldüğünü gösteriyor.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülecek benzer uygulamalarla trafik güvenliğinin artırılmasının ve ihlallerin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMASI TİMLERİ TARAFINDAN 16-22 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 216 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.