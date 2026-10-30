Ankara'da mahalleyi sarsan cinayet: baba kızını ve kızının erkek arkadaşını öldürdü

Olayın detayları:

Ankara'nın Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre B.K. evine gittiği kızının birlikte yaşadığı kişiye ulaşarak tartışma başlattı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., yanında bulunan silahla kızı E.K. (19) ve E.O. (53)'yu vurarak öldürdü.

Mağdurlar ve ilişkileri:

Olayda hayatını kaybeden E.K.'nın hamile olduğu bildirildi. Haber kaynaklarına göre E.K. ve E.O. aynı iş yerinde çalışıyordu ve birlikte yaşıyorlardı. Yetkililer, ölenlerin kimlik ve yaş bilgilerini doğruladı.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Olay yerinden kaçan B.K.'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, delil toplama ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleme süreçlerini sürdürüyor. Olayla ilgili resmî soruşturma devam ediyor ve yetkililer gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

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