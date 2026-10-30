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Pazar'da dönüşte çarpışma: ambulans ve hafif ticari araçta beş kişi yaralandı

Pazar'da Karadeniz Sahil Yolu'nda ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı, yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 23:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

kaza yeri ve oluş şekli:

Kaza, Rize’nin Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi sınırlarında, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki trafik ışıklarının bulunduğu noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize’ye hasta sevkini tamamladıktan sonra dönüşe geçen ve Artvin istikametine seyreden ambulans ile yola çıkan hafif ticari aracın çarpışması sonucu olay gerçekleşti.

Ambulansı kullananın A.Y., hafif ticari aracı kullanan sürücünün ise plakası 53 HA 028 olan araçta bulunan E.Ç. olduğu belirtildi. Haber kaynaklarında kazanın ışıkların bulunduğu kavşakta meydana geldiği ifade edildi.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kazanın ardından bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ambulansta bulunan A.Y., M.K. ve E.Ç. ile ticari araçtaki sürücü E.Ç. ve T.A. olmak üzere toplam 5 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

soruşturma ve trafik düzeni:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre etkilendi; ekiplerin çalışmasıyla trafik kontrollü olarak sağlandı.

RİZE’NİN PAZAR İLÇESİNDE, RİZE’DEN ARTVİN’E DÖNEN AMBULANS İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI...

RİZE’NİN PAZAR İLÇESİNDE, RİZE’DEN ARTVİN’E DÖNEN AMBULANS İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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