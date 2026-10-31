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Bitlis'te yurt öğrencileri kent kültürünü tanıdı, aidiyet bağları güçlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Kadim Şehir Atölyesi' programıyla Bitlis'te bir araya gelen yurt öğrencileri kent kültürünü tanıdı ve bağlarını güçlendirdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 00:34

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bitlis'te yurt öğrencileri kent kültürünü tanıdı, aidiyet bağları güçlendi

Etkinlikte buluşma ve amaç

Bitlis'te yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Kadim Şehir Atölyesi–Kültür, Tanışma ve Kardeşlik Buluşması" kapsamında bir araya geldi. Program, Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Bitlis illerinde yürütülen eş zamanlı etkinliklerin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Programa katılanlar ve etkinlik akışı

Farklı illerden gelip Bitlis'te eğitimlerine devam eden ve Ayşe Ziya Eren Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, kentin tarihini, kültürel mirasını ve turistik değerlerini tanıma fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya gelen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ve Yurt Müdürü Sema Tokmak yemek sırasında gençlerle sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Hedefler ve öğrenciler arası etkileşim

Programın temel hedefi; öğrencilerin yaşadıkları ilin tarihi, kültürel ve sosyal dokusunu tanıyarak şehirle aralarında güçlü bir aidiyet bağı oluşturmasını sağlamak olarak açıklandı. Etkinlik aynı zamanda farklı yörelerden gelen gençler arasında tanışma, kaynaşma, kültürel paylaşım ve dayanışma ortamı oluşturmayı, dostluk ve kardeşlik ilişkilerini pekiştirmeyi amaçladı.

Yemeğin ardından gerçekleştirilen söyleşide Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Gençlerin talepleri ve önerileri kaydedilerek ilerleyen süreçte kent yaşamına uyum ve katılımı artıracak çalışmaların planlanacağı belirtildi.

Program, öğrencilerin kenti daha yakından tanımasını sağlamaya yönelik geziler, sohbetler ve kültürel paylaşımlarla devam edecek şekilde tasarlandı. Bu yaklaşım, hem bireysel uyum sürecine destek vermeyi hem de kent içi sosyal bağların güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

BİTLİS’TE GENÇLİK, KÜLTÜR VE KARDEŞLİK BULUŞMASI DÜZENLENDİ

BİTLİS’TE GENÇLİK, KÜLTÜR VE KARDEŞLİK BULUŞMASI DÜZENLENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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