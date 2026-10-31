Eskişehir'de 83 yaşındaki adamın evinde ölümü soruşturuluyor

Olayın meydana gelişi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki R.A., bugün oğlu tarafından kontrol amacıyla gittiği evinde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Söz konusu adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde R.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün tespit edilmesinin ardından olayla ilgili yetkililere haber verildi.

Olay yeri ve müdahale:

Olay, Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi Hatboyu Caddesi 99 numaralı bina adresinde gerçekleşti. Sağlık ekiplerinin tespitinin ardından, belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine adrese olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk çalışmaların ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi açıklanmasının ilerleyen aşamalarda yapılacağını belirtti.

Güvenlik güçleri, olayın aydınlatılması için delil toplama ve tanık tespitine yönelik çalışmaları yürütüyor. Soruşturma devam ederken, mevcut bilgiler doğrultusunda olay yeri inceleme ve adli işlemler takip ediliyor.

ESKİŞEHİR’DE 2 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN VE OĞLU TARAFINDAN EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN 83 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAMIN ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.