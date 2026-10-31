Fidan ve Wadephul Atlanta'da ikili ve küresel gündemi değerlendirdi

Fidan ile Wadephul Atlanta'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile görüştü. Toplantı marjında gerçekleşen görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeleri değerlendirdi.

görüşmenin odak noktaları:

Görüşmede öncelikle ikili iş birliği ve diplomatik temasların güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca, taraflar bölgesel güvenlik meseleleri ve uluslararası gündemde öne çıkan konuların etkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu; bu çerçevede koordinasyon imkanları ele alındı.

ziyaretin bağlamı:

Fidan'ın Atlanta ziyareti, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında sürdürdüğü temasların bir parçası olarak kaydedildi. Bu tür ikili görüşmeler, çok taraflı oturumlar dışında daha kapsamlı temas ve değerlendirme imkanı sunuyor; tarafların ikili ve bölgesel düzeydeki gündemi yakın takibe aldığı belirtildi.

ATLANTA (İHA) - DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ABD’DE DÜZENLENEN G20 DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI MARJINDA ALMANYA DIŞİŞLERİ JOHANN WADEPHUL İLE GÖRÜŞTÜ.