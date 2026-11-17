Ankara'da yeni kültür durağı: Azerbaycan evi

Beştepe Millet Ormanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen Türk Devletleri Medeniyetler Parkı'nda yer alan Azerbaycan Evi, ziyaretçilerle buluştu. Mekân, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel bağları somutlaştıran kolektif bir tanıtım alanı olarak tasarlandı.

Tasarımdaki tarihî ilham ve mimari özellikler:

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı projesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği'ne bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi organizasyonunda inşa edilen yapı, 7. yüzyılın büyük mimarı Acemi Nahçıvaninin doğumunun 900. yıl dönümüne ithafen planlandı. Yapının biçimi, onun mimari şaheserlerinden Mümine Hatun Türbesinin üslubundan esinlenilerek sekiz köşeli yıldız biçiminde tasarlandı; bu tercih hem tarihî referansı koruyor hem de sembolik bir anlatım sağlıyor.

Sergi düzeni ve dijital sunumlar:

Azerbaycan Evi, ziyaretçilere ülkenin tarihini, kültürünü ve sanatını kapsamlı biçimde aktarmak üzere düzenlenmiş. Sekiz ayrı tanıtım bölümünde elektronik ekranlar ve interaktif dijital sunumlar aracılığıyla Azerbaycan'ın edebiyatı, halı sanatı ile Gobustan ve Şuşa'nın kültürel mirası anlatılıyor. Bu katmanlı sunum yapısı, ziyaretçilerin hem görsel hem de etkileşimli içeriklerle bilgi edinmesini kolaylaştırıyor.

Mekânda ayrıca milli müzik aletlerinden oluşan bir enstalasyon yer alıyor; bu düzenleme, Azerbaycan ile Türk dünyasının ortak müzik mirasını öne çıkarıyor ve ziyaretçilere işitsel bir bağlam sunuyor.

Sanat eseri ve sembolik anlatım:

Azerbaycan Evi'nin önünde yükselen anıtsal kompozisyon, Azerbaycan Cumhuriyeti Emektar Sanatçısı Reşat Mehdiyev imzasını taşıyor. 'Sonsuzluğun Senfonisi' adlı bu eser, milli kimliğin ve kültürel mirasın sürekliliğini simgeleyerek geçmiş ile gelecek, Doğu ile Batı arasında manevi bir köprü oluşturuyor.

Genel olarak Azerbaycan Evi, mimari referansları, dijital sergileme teknikleri ve müzik enstalasyonuyla ziyaretçilere hem bilgi hem de deneyim odaklı bir kültür mekânı sunuyor. Proje, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.

ANKARA’DAKİ TÜRK DEVLETLERİ MEDENİYETLER PARKI’NDA YER ALAN ‘AZERBAYCAN EVİ’ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU.