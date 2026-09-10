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Ankara'da 'Nasyonal sosyalizm' paylaşan 9 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlarda 'Nasyonal sosyalizm' içerikli ırkçı ve şiddet paylaşımları yapan 9 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ankara'da 'Nasyonal sosyalizm' paylaşan 9 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da 'Nasyonal sosyalizm' paylaşan 9 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlarda ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımlarının 'Nasyonal sosyalizm' ideolojisine yakın içerikler barındırdığı tespit edilen şüphelilere ulaşılmaya çalışıldı.

operasyon ve gözaltılar:

Ortak yürütülen soruşturmada Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında çocuk şüphelilerin de bulunduğu toplam 9 farklı ikamete düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sosyal medya hesapları ve iletişim ağları üzerinden yapılan ön incelemelerde, ırkçı söylem ve şiddeti yücelten paylaşımların yoğunlukta olduğu bildirildi.

ele geçirilen materyaller ve deliller:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda delil ele geçirildi. Polis ekiplerinin bildirdiğine göre aramalarda bir kurusıkı tabanca, bir adet havalı tüfek, 3 bıçak, ayrıca Nazi sembolleri, ırksal şiddeti çağrıştıran aşırıcılıkla ilişkili semboller, kuru kafa maskesi ve çeşitli dijital materyaller bulundu.

Ele geçirilen dijital içeriklerin incelemesi sürüyor; adli süreç ve araştırmaların devam ettiği, olayla ilgili daha fazla detayın soruşturma aşamasında netleşeceği kaydedildi.

ANKARA’DA SOSYAL MEDYADA IRKÇI VE ŞİDDET İÇERİKLİ GÖRÜŞLER BİLDİRİP PAYLAŞIMLARDA BULUNAN 9...

ANKARA’DA SOSYAL MEDYADA IRKÇI VE ŞİDDET İÇERİKLİ GÖRÜŞLER BİLDİRİP PAYLAŞIMLARDA BULUNAN 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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