İzmir Adnan Menderes'te 20 yıl: kapasiteyi üçe katlayan yatırım ve sürdürülebilir adımlar

TAV Havalimanları İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndeki 20. yılını kutladı

TAV Havalimanları, dış hatlar terminalinin işletmesini devraldığı 2006'dan bu yana İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndaki faaliyetlerini büyüterek 20. yıl dönümünü kutladı. Şirketin işletmeye başladığı 2006'da yıllık yolcu sayısı 4,4 milyon iken, 2025'te bu sayı 12,6 milyon olarak kaydedildi. 2026'nın ilk yedi ayında havalimanı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 7.406.646 yolcuya hizmet verdi.

Yolcu ve kapasite büyümesi:

TAV, dış hatlar terminali işletmesini 2006'da üstlenmesinin ardından iç hatlar terminalinin işletmesini 2012'de devraldı ve yaklaşık 250 milyon avro yatırımla hayata geçirilen yeni iç hatlar terminalini 2014'te açtı. Bugün iç ve dış hatlar terminallerinin toplam alanı 310.978 metrekareye ulaşmış durumda ve havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 35 milyon olarak belirtiliyor. Toplam yatırımların tutarı iki terminal için 416 milyon avro olarak açıklandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, dış hatlarda 34 havayolu ile 36 ülkeye ait 79 destinasyona, iç hatlarda ise 26 destinasyona direkt uçuş sunuyor. 2006'dan Temmuz 2026 sonuna kadar havalimanı yaklaşık 196 milyon yolcuya hizmet verirken 1,46 milyon uçuşa ev sahipliği yaptı. İşletme hakkı Aralık 2034e kadar TAV Havalimanları'nda bulunuyor.

Sürdürülebilirlik ve hizmet kalitesi:

Şirket, kapasite artışının yanı sıra hizmet kalitesi, teknoloji, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik alanlarında da önemli adımlar attı. Havalimanı, Havalimanı Karbon Akreditasyonu programına 2009'da Türkiye'den katılan ilk ve Avrupa'dan ikinci havalimanı oldu; 2016'da doğrudan emisyonlarını dengeleyerek ACA 3+ seviyesinde akreditasyon alıp karbon nötr statüsüne ulaştı. Yeni iç hatlar terminali ise çevresel performansıyla LEED Gümüş sertifikası alan ilk havalimanı terminal binası oldu.

Enerji yatırımları kapsamında kapalı ve açık otopark alanlarına kurulan güneş enerjisi santrali, 10 binden fazla panel ve 5,9 MW kurulu güce sahip. Santralin yılda yaklaşık 10 milyon kWh elektrik üreterek havalimanının enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılaması ve yılda 4.592 ton karbon emisyonunu önlemesi hedefleniyor.

Törene Havalimanı Mülki İdare Amirliği, DHMİ ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri ile TAV Havalimanları, havayolları, iş ortaklarının yöneticileri ve havalimanı çalışanları katıldı. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan törende, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü ile firmanın 20. yılını birlikte kutlamanın gururunu paylaştı ve yapılan yatırımların yanı sıra paydaşlara teşekkür etti.

Hizmet kalitesi de uluslararası düzeyde tescillendi: Havalimanı, 2026'da ACI World Genel Direktörü Mükemmellik Onur Listesi'ne Türkiye'den giren ilk iki havalimanından biri olurken, 2025'te ACI World tarafından Avrupa'nın En İyi Havalimanı, En Kolay Havalimanı Yolculuğu, En Keyifli Havalimanı ve En Temiz Havalimanı kategorilerinde ödüllendirildi. Aynı yıl Skytrax tarafından da Avrupa'nın En İyi Bölgesel Havalimanı seçildi.

TAV Havalimanları, önümüzdeki dönemde de yolcu deneyimini iyileştirmek, İzmir'in turizmine ve uluslararası bağlantılarına katkı sağlamak için paydaşlarla iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

CANDEMİR AKYILDIZ