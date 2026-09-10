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Kozan'daki orman yangını üç gün sonra kontrol altına alındı

Kozan'da başlayıp İmamoğlu ve Aladağ'a yayılan üç günlük orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:10

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kozan'daki orman yangını üç gün sonra kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde üç gün önce başlayan orman yangını, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradı. Bölgede yürütülen müdahalelerle yangının yayılımı durduruldu ve alevlerin şiddeti azaltıldı.

Müdahale ve ilerleyiş:

Havadan ve karadan yürütülen yoğun söndürme çalışmaları ile yangına karşı kapsamlı bir müdahale gerçekleştirildi. Yetkililer, dün yangının enerjisinin düşürüldüğünü, bugün ise ekiplerin gün boyu sürdürdüğü çalışmalarla yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Resmi açıklama:

Orman Genel Müdürlüğü, "Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda meydana gelen yangınları kontrol altına aldık" açıklamasında bulundu. Bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarının sürdüğü, yerel ekiplerin denetim ve iyileştirme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

ADANA&#039;NIN KOZAN İLÇESİNDE BAŞLAYAN VE 3 GÜNDÜR SÜREN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE BAŞLAYAN VE 3 GÜNDÜR SÜREN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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