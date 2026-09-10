Erdoğan'dan kobilere küresel rekabet çağrısı

DTO'dan çağrı: işletmeler fırsatı kaçırmasın

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, KOSGEB tarafından yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programının yeni döneminin Denizli iş dünyası için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Erdoğan, program kapsamındaki finansman olanaklarının yüksek katma değerli üretim, teknolojik dönüşüm ve ihracatı teşvik edeceğine dikkat çekerek, şartları taşıyan işletmelerin başvurularını ertelememesi gerektiğini vurguladı. "Şartları taşıyan üyelerimiz ile işletmelerimiz, 75 milyon liraya kadar kredi imkânından yararlanmak için başvurularını geciktirmesinler" ifadelerini kullandı.

programın finansman yapısı ve hedefleri:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından açıklanan program kapsamında işletmelere 30 milyon liradan 75 milyon liraya kadar kredi imkânı sunulacak. Finansman maliyetinin 20 puanlık bölümü KOSGEB tarafından geri ödemesiz olarak karşılanacak ve uygun işletmelere Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet desteği sağlanabilecek. DTO Başkanı Erdoğan, desteklerin özellikle yenilikçi üretim, AR-GE, teknoloji ve ihracat odaklı yatırımları hızlandıracağını belirterek, bu tür finansman modellerinin reel sektörün ihtiyaçlarına yanıt verdiğini söyledi.

Erdoğan ayrıca şu değerlendirmeyi paylaştı: "KOBİ’lerimiz; üretimin, istihdamın, ihracatın ve bölgesel kalkınmanın temel taşıdırlar. İşletmelerimizin uygun şartlarla finansmana ulaşması, teknolojik kapasitelerini geliştirmesi ve yüksek katma değerli üretime yönelmesi, yalnızca firmalarımızı değil şehrimizin ve ülkemizin ekonomisini de güçlendirecektir".

başvuru koşulları ve destek kalemleri:

Küresel Rekabetçilik Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen işletmeler, başvurularını 30 Eylül 2026'ya kadar KOSGEB’in internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Program kapsamında desteklenen giderler arasında personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım, işletme sermayesi ile eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına yönelik hizmet alımı giderleri bulunuyor. Proje süresi 24 ay olarak belirlenirken, kullanılacak kredinin azami vadesi 36 ay olacak. Krediler, KOSGEB ile protokol imzalayan Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla kullandırılacak.

DTO Başkanı, işletmelerin yatırım planlarını hızlandırmak için bu tür kaynakların önemine vurgu yaparak, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile aynı görüşte olduklarını ve söz konusu imkânın reel sektör açısından anlamlı bir adım olduğunu söyledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile emeği geçenlere teşekkür etti.

kimler başvurabilecek:

Programa KOSGEB Veri Tabanı’nda aktif kaydı bulunan, işletme beyanı güncel olan ve belirlenen koşullardan en az birini taşıyan işletmeler başvurabilecek. Başvuru yapabilecek işletmeler arasında orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren, hızlı büyüyen ve son üç yılda ihracatını her yıl artıran işletmeler; hızlı büyüyen, son üç yılda ihracatı ile Ar-Ge harcamalarını her yıl artıran KOBİ’ler; yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren orta ölçekli işletmeler; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın öncelikli ürün listesine yönelik faaliyet gösteren işletmeler ile Turcorn 100 Programı kapsamına alınan işletmeler yer alıyor.

Denizli'nin tekstil ve hazır giyimden makine ve metale, kablodan doğal taşa, gıdadan yazılım ve teknolojiye kadar geniş bir üretim altyapısına sahip olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Denizli’miz; üretim tecrübesi, girişimcilik kültürü ve ihracat kabiliyetiyle dünyaya açılmış önemli bir sanayi ve ticaret şehridir" sözleriyle yerel işletmelere programı değerlendirme çağrısını yineledi. DTO, üyelerinin başvuru sürecinde ve projelerinin hazırlanmasında destek olmaya devam edeceğini açıkladı.

DENİZLİ TİCARET ODASI BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN