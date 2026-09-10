Erzincan AFAD Muş'taki kayıp genci arama çalışmalarına destek veriyor

Erzincan AFAD Muş'taki kayıp gencin izinde:

Erzincan AFAD ekipleri, Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde 31 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Suat Balkaya'yı bulmak için yürütülen arama çalışmalarına destek veriyor.

arama organizasyonu:

Balkaya, Bitlis'in Güroymak ilçesindeki tekstil fabrikasından 31 Ağustos'ta işten döndükten sonra saat 21.00 sıralarında evinden ayrıldı. Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine yapılan başvuru ile jandarma 2 gün sonra arama başlattı; jandarma ekiplerinin çalışmalarına 4 gün önce AFAD ekipleri de dahil oldu.

sahadaki unsurlar ve arama alanları:

Büvetli köyü meydanında oluşturulan kriz merkezinin koordinesinde yürütülen çalışmalarda 83 personel ve 18 araç görev yapıyor. Ekipler köy çevresi, İron Sazlığı ve Karasu Nehri kıyısında arama gerçekleştiriyor; Erzincan AFAD ekipleri aramaları dronlarla desteklerken, Gökyazı Jandarma Karakolu ekipleri, Muş ve Bitlis jandarma köpek unsurları ile güvenlik korucuları da sahada yer alıyor.

Çalışmalar, kriz merkezinin koordinasyonunda planlı ve titiz bir şekilde sürüyor.

ERZİNCAN AFAD, MUŞ'TA KAYIP GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR