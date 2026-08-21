Ankara'da sosyal medya tespitiyle Sixtiees Pub kapatıldı

Ankara'da Sixtiees Pub hakkında kapama kararı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Sixtiees Pub hakkında, gelen ihbarlar ve yapılan incelemeler sonucu işletmenin faaliyetten men edilmesine karar verildi. Soruşturma, sosyal medya paylaşımları ve açık kaynak araştırmalarıyla başlatıldı.

soruşturmanın kapsamı ve tespitler:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında değerlendirilen bilgi sahibi beyanları, ihbarlar ve işletmenin Instagram hesabında paylaştığı görüntülerin incelenmesi neticesinde, işletmede cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği ve müstehcen ile genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler yapıldı.

arama, gözaltı ve kapama kararının gerekçesi:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Temmuz tarihinde işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. İşletmeye, fuhşa aracılık ve fuhşa yer temin etmesi nedeniyle faaliyetten men ve kapama kararı verildi.

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