Tokat'ta jandarma takibiyle 1 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Reşadiye ilçelerinde kaçak tütün mamulleri ticareti yapıldığını belirleyen ihbar ve bilgiler üzerine yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 1 ton 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında aralarında S. A., Ü. K., B. T., M. A. ve M. B. adlı kişilerin de bulunduğu toplam 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Olayla ilgili işlemler jandarma tarafından kayda geçirildi.

TOKAT’IN MERKEZ VE REŞADİYE İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 1 TON 200 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI.