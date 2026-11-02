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Tokat'ta jandarma takibiyle 1 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Tokat merkez ve Reşadiye'de yürütülen takip sonucu jandarma 1 ton 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi; 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tokat'ta jandarma takibiyle 1 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Reşadiye ilçelerinde kaçak tütün mamulleri ticareti yapıldığını belirleyen ihbar ve bilgiler üzerine yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 1 ton 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında aralarında S. A., Ü. K., B. T., M. A. ve M. B. adlı kişilerin de bulunduğu toplam 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Olayla ilgili işlemler jandarma tarafından kayda geçirildi.

TOKAT’IN MERKEZ VE REŞADİYE İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 1 TON 200...

TOKAT’IN MERKEZ VE REŞADİYE İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 1 TON 200 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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