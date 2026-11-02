Temel kazısı göçe yol açtı; Bayraklı'da 3 bina boşaltıldı

temel kazısında toprak kayması sonrası bölge tahliye edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak adresindeki bir inşaat alanında, dün akşam saatlerinde temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucunda inşaatın çevresindeki binalarda güvenlik endişesi oluşması üzerine tahliye kararı verildi.

olayın gelişimi:

İnceleme sonrası, yakınlarında bulunan ikişer katlı 3 bina için boşaltma kararı alındı. Tahliye edilen binalarda yaşayan toplam 14 kişi güvenlik amacıyla evlerinden çıkarıldı. Bölge dron ile görüntülendi ve ekipler çevredeki yapısal riskleri değerlendirmeye devam etti.

tahliyedeki vatandaşların durumu:

Tahliye edilenlerden bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları otellere yerleştirildi. Evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlardan Musa Duman yaşananları şöyle anlattı: "Burada inşaat başladı. Olay, belediyenin ihmalinden dolayı yaşandı. Belediye geldi, alanı kazmaya başladılar. 'Buradan geçiş olmaz, önlem alın' dedim. Belediye yetkilileri de 'bir şey olmaz' dedi. Müteahhit de 'Bir şey olmaz, sorumluluk bana ait' dedi. Şu an sorumluluğu kim alacak belli değil. Evimize giremiyoruz, eşim hasta, ilaçları alamıyoruz. Mağduruz."

Duman ayrıca olay anında çocukların evde olduğunu ve büyük bir gürültüyle dışarı çıktıklarını belirterek, komşusunun "sakın inmeyin, merdiven göçtü" uyarısını aktardı. Duman, "İstinat duvarı yapılmadığı için burası göçtü" dedi ve şu anda kızının yanında kaldığını söyledi.

İZMİR’DE BİR İNŞAATIN TEMEL KAZISI SIRASINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ. OLAYIN ARDINDAN İNŞAATIN YAKININDA BULUNAN 3 BİNA GÜVENLİK SEBEBİYLE TAHLİYE EDİLDİ.