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Ankara'da terzi dükkanında eski eşini öldürüp kendini vuran şüpheli hayatını kaybetti

Ankara Yenimahalle'de, beş yıl önce boşandığı eski eşini hedef alan bir saldırgan, terzi dükkanında ateş ederek eşini öldürdü sonra intihar etti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ankara'da terzi dükkanında eski eşini öldürüp kendini vuran şüpheli hayatını kaybetti

Olayın detayları:

Yenimahalle İlkyerleşim Mahallesi Başkent Bulvarı'nda öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 5 yıl önce boşandığı eski eşi Aynur Ekici'nin (49) sahibi olduğu terzi dükkanına gelen Doğan Yavuz (56) tartışma sırasında Ekici'ye tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre Ekici ve Yavuz hayatını kaybetti. Her iki cenaze de olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

tanık beyanları ve iddia edilen not:

Olayı gören esnaflar ve çevredeki kişiler, zanlının dükkanın içinde eski eşine ateşledikten sonra aynı silahla kendisini vurduğunu aktardı. Tanıklardan Hasan Ateşoğlu olayı anlatarak, çiftin 2021 yılında boşandığını ve Ekici'nin uzun süredir eski kocasından kaçtığını söyledi. Ateşoğlu, Ekici'nin izinin belli olmaması için dükkanı kızının üzerine kaydettirdiğini belirtti.

Görgü tanıklarının iddiasına göre zanlının cebinden çıkan bir notta 'Üçünüzü birden yakalayıp öldüreceğim' ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü. Tanıklar ayrıca saldırganın İstanbul'dan geldiğini ve sorunun uzun süredir devam ettiğini dile getirdi.

soruşturma ve sonrası işlemler:

Olay yerinde yapılan ilk müdahale ve incelemelerin ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının beyanlarını değerlendiriyor. Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin yürütüleceği, otopsi raporlarının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirleneceği belirtildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyuna resmi açıklamanın adli işlemler tamamlandıktan sonra yapılacağını bildirdi. Olay, mahallede derin üzüntü ve tedirginlik yarattı; esnaf ve komşular yaşananları büyük şaşkınlıkla karşıladı.

Ankara’da eski eşinin öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden cinayet notu çıktığı...

Ankara’da eski eşinin öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden cinayet notu çıktığı iddiası

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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