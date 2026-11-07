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Göztepe ile Başakşehir ilk yarıda 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Göztepe ile Başakşehir ilk yarıyı Juan ve Davie Selke'nin golleriyle 1-1 tamamladı; tempo yüksekti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Göztepe ile Başakşehir ilk yarıda 1-1 berabere kaldı

Göztepe ile Başakşehir ilk yarıyı 1-1 tamamladı

Trendyol Süper Lig’in 11. hafta mücadelesinde Göztepe evinde Başakşehir ile karşılaştı. İlk 45 dakika, atılan karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi.

maçtan dakikalar:

18. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rhaldney’in ortasına ceza sahası içinde Janderson kafayla dokundu; topu tamamlayan Juan Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi.

22. dakikada sol kanattan gelen ortada Ivan Brnic’in hizmetinde buluşan topa Davie Selke kafa vuruşunu yaptı ve skoru 1-1’e getirdi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çavuş, Kerem İlitangil

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Allan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Malcom Bokele, Alexis Antunes, Novatus Miroshi, Juan, Richard Akonnor, Janderson

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Ege Yıldırım, Faustino Anjorin, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Andre Henrique, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar, Sinclair Armstrong

Teknik direktör: Stanimir Stoilov

Başakşehir: Deniz Dilmen, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Jakub Kaluzinski, Andreas Skov Olsen, Ivan Brnic, Davie Selke, Eldor Shomurodov

Yedekler: Volkan Babacan, Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Onur Ergün, Edin Visca, Abbosbek Fayzullayev, Umut Güneş, Umut Bozok, Bertuğ Yıldırım

Teknik direktör: Nuri Şahin

Goller: Juan (dk. 18) — Davie Selke (dk. 22)

Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Allan, Rhaldney (Göztepe); Ousseynou Ba (Başakşehir)

İlk yarıda her iki takım da kısa süreli üstünlükler kurdu fakat savunma ve hücum geçişlerindeki etkinlik sonucu dengeledi. İkinci yarıda riskli paslar ve agresif savunma tercihleri skoru belirleyebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA GALATASARAY, AMED SPORTİF FAALİYETLER’İ KONUK EDİYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA GALATASARAY, AMED SPORTİF FAALİYETLER’İ KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI SARI-KIRMIZILILARIN 2-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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