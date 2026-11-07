İmamoğlu'nda iki evi kurşunlayan zanlılar kamerayla tespit edilip yakalandı

Olay hakkında:

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, 24 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Hürriyet Mahallesi'nde iki ayrı evin kurşunlanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, olayların aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını titizlikle inceledi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Polisin onlarca saatlik görüntü analizi sonucunda olayla ilişkili olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla 3'ü tutuklandı.

Diğer operasyonlar ve denetimler:

Aynı dönemde ilçede yürütülen ayrı operasyonlarda 450 adet captagon hap ele geçirilirken, bu operasyon kapsamında 4 kişi tutuklandı. Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından aranan 16 kişi yakalandı ve trafik denetimlerinde toplam 1.006.472 TL idari para cezası uygulandı.

İlçe emniyeti, benzer vakaların önlenmesine yönelik denetim ve soruşturmaların süreceğini bildirdi.

KAMERA KAYITLARI SALDIRGANLARI ELE VERDİ