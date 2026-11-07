Kar yağışı ağırlaşan yolda zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza ve müdahale:

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Köroğlu Rampası mevkisinde meydana gelen zincirleme kazada 6 otomobil ile 1 tır karıştı. Olayda 6 kişi yaralandı ve bölgeye sağlık, jandarma ile Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza, Ankara istikametine seyir halinde bulunan 34 ESG 659 plakalı otomobil ile 06 MD 9422 plakalı otomobilin çarpışmasıyla başladı. Bu ilk çarpışma sonrası kar yağışı ve yolun kayganlaşması nedeniyle arkadan gelen araçlar duramayarak zincirleme bir kazaya karıştı.

Kazaya karışan araçlar ve yaralananlar:

Kazada yer alan diğer araçların plakaları şunlar: 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502, 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı tır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, kazanın temel nedeninin yoğun kar yağışı ve buna bağlı yol yüzeyinin kayganlaşması olduğunu bildirdi. Olay yerinde kurtarma ve yol temizleme çalışmaları ile yaralılara müdahale eş zamanlı sürdü.

Trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde önemli ölçüde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşımın normale döndüğü bildirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yetkililer sürücülere kötü hava koşullarında hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri, zincirsiz veya uygun lastiksiz araçlarla zorlu güzergahlara çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kar yağışı Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı