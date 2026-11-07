Uyuşturucu ağlarına ağır darbe: 'Şahan' operasyonunda 25 tutuklama

Operasyonun detayları

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen ve adı, 1 Ağustos 2024 tarihinde görevdeyken şehit düşen Polis Memuru Ahmet Şahan'ın soyadından alınan 'Şahan' operasyonu, 3 Kasım Salı günü gerçekleştirildi. Operasyonu yürüten ekipler, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik eş zamanlı baskınlar yaptı.

Ele geçirilenler:

Operasyon kapsamında Kastamonu il merkezindeki 28 adrese, Hanönü, İnebolu, Daday, Çankırı ve Samsun'da birer adrese olmak üzere toplam 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 254,73 gram metamfetamin, 250,84 gram bonzai, 127 adet sentetik ecza hapı, 5,74 gram kokain, 2,85 gram esrar, 3 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 68 bin 600 lira nakit para, 49 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, bonzai emdirilmiş peçete ile birlikte 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 52 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve 62 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyonda toplam 35 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma ve adli süreçler, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

KASTAMONU MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN VE ŞEHİT POLİS MEMURUNUN SOY İSMİNİN VERİLDİĞİ "ŞAHAN" OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 35 ŞÜPHELİDEN 25'İ TUTUKLANDI.