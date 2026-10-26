Ankara'da toplanıyor: Türk yüzyılı zirvesinde ekonomik ve kültürel entegrasyon hedefi

AK Parti'li Zorlu: Ankara zirvesi kararları hızlandıracak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi öncesinde AK Parti Kongre Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Zorlu, zirvenin hem ekonomik hem de kültürel alanda somut adımların atılacağı bir toplantı olacağını vurguladı.

ekonomik potansiyel ve ortak strateji:

Zorlu, TDT üyesi 8 devletin 2025 yılında toplam milli gelirinin yaklaşık 2,5 trilyon dolar olduğunu ve mal-hizmet ticaretinin birlikte değerlendirildiğinde 1,5 trilyon doları bulduğunu söyledi. Bu rakamları tek bir ekonomi gibi düşündüklerinde Türk Devletleri Teşkilatı ekosisteminin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme potansiyeli taşıdığını belirtti.

2025'in ilk 9 ayında TDT ekonomilerinin ortalama büyümesinin yaklaşık %6 olduğunu aktaran Zorlu, bunun küresel büyümenin yaklaşık iki katı bir performans anlamına geldiğine dikkat çekti. Ayrıca TDT ülkeleri arasındaki doğrudan ihracatın 2025'te 37 milyar doları aştığını, bunun ise toplam ihracatın yalnızca %7'sine denk geldiğini ifade ederek bu potansiyelin ortak ekonomik kapasiteye dönüştürülmesi için mekanizmalar geliştirileceğini kaydetti.

orta koridorun stratejik önemi:

Zorlu, Türk dünyasının doğal gaz, petrol ve kritik madenler açısından zengin olduğunu ve bu kaynakları dünyaya bağlayan hatların stratejik değer taşıdığını vurguladı. Başlıca projeler olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP'ı işaret etti.

Çin'den başlayıp Orta Asya, Hazar, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesi için tarihi bir fırsat sunduğunu söyleyen Zorlu, bu hattın yük hacminin 2022'de 1,7 milyon ton iken 2025'te 4,1 milyon tona çıktığını, yıllık ortalama artışın ise %34 civarında olduğunu belirtti. Zorlu, Dünya Bankası'nın gerekli yatırımlar yapılırsa 2030'a kadar bu koridordaki ticaretin üç katına çıkabileceği öngörüsüne yer verdi.

Ayrıca hat üzerindeki kritik projeler arasında Bakü-Tiflis-Kars, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu ve beklenen Zengezur bağlantısı'nın bulunduğunu hatırlatan Zorlu, Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre Orta Koridor'un tahkim edilmesinin Türkiye'ye üretim etkisinin 114 milyar dolar ve yıllık istihdam katkısının 144 bin kişi olacağını ifade etti.

kültürel iş birlikleri, enstitü ve kadın diplomasisi:

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nün çalışmalarının neredeyse tamamlandığını ve kurumun Türk dünyasıyla ilgili araştırmacıları, bilim insanlarını ve gençleri bir araya getirecek önemli bir teknoloji merkezi haline geleceğini söyledi.

Bağların güçlenmesinde kadınların rolüne dikkat çeken Zorlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı koordinasyonunda 30 Ekim'de Türk Devletleri'nden davetli hanımlar ve siyasetçilerle "Türk Dünyası Kadın Diplomasi Forumu" düzenleneceğini aktardı. Ayrıca TDT arasında kurulması planlanan 'Kadın ve Aile Konseyi' için son aşamaya gelindiğini bildirdi.

zirve programı ve tören düzenlemeleri:

Zorlu, zirve takvimi ve tören detaylarına ilişkin olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki Millet Ormanı açılışının yapılacağını ve burada 16 Türk devletinin bayrağının ortasında Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk kitabelerinin birebir örneklerinin teşhir edileceğini söyledi.

Ayrıca Yeniden İnşa Edilen Medeniyetler Parkı'nda Anadolu'daki varlığı belgeleyen Ahlat mezar taşları'nın replikaları, her üye ülkeyi temsil eden otağlar ve dünyaca ünlü tarihi eserlerin yer alacağını; Malazgirt çadırı'nda da ülkeleri temsil eden atlarla bir gösteri yapılacağını belirtti.

Zorlu, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderlerin katılımıyla tarihi bir resepsiyon düzenleneceğini, Millet Ormanı'ndaki programın ise 30 Ekim günü tüm vatandaşlar için tekrar icra edileceğini ve aynı gün TDT 13. Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini açıkladı. Zirveyle birlikte Teşkilatın dönem başkanlığının da Türkiye'ye geçeceğini hatırlatan Zorlu, bu durumun önümüzdeki yıl kurum ve kuruluşlar için yoğun bir dönem anlamına geldiğini söyledi.

Basın toplantısında Zorlu, zirvenin hem güncel iş birliği alanlarını derinleştirecek hem de yeni ortaklıkların takvimini belirleyecek bir ivme sağlayacağını vurguladı ve Ankara'da atılacak adımların ekonomik ve kültürel yakınlaşmayı güçlendireceğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "‘Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ temasıyla gerçekleştirilecek zirvede önemli kararlar alınacak"