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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aziz Sancar buluşması: bilim ve deneyimin önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ı kabul etti. Kabul, bilim ve akademiye verilen önemin vurgulandığı bir buluşma olarak öne çıktı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aziz Sancar buluşması: bilim ve deneyimin önemi

Cumhurbaşkanlığı kabulü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı kabul etti. Kabul, iki taraf arasında bilimsel başarıların ve tecrübelerin tanınması açısından sembolik bir önem taşıdı.

bilimin görünürlüğü:

Devlet başkanının Nobel ödüllü bir bilim insanını kabul etmesi, bilim ve akademiye verilen önemin altını çiziyor. Böyle temaslar, araştırma alanlarının toplum gündeminde daha görünür hale gelmesine ve genç araştırmacılara örnek teşkil etmesine katkı sağlıyor.

uzun vadeli etkiler:

Sembolik değeri yüksek bu tür kabul ve görüşmeler, toplumda bilime yönelik farkındalığı artırma potansiyeli taşıyor. Kabulün, akademik çalışmaların kamuoyunda daha fazla ilgi görmesi ve bilimsel başarıların geniş kesimlere ulaşması açısından olumlu etkileri olması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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