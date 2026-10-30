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Ankara'da yapılan zirve kardeşlik ve somut adımlarla kapandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla Ankara Bildirisi ve Genel Sekreter ataması imzalandı; Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi sona erdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ankara'da yapılan zirve kardeşlik ve somut adımlarla kapandı

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi tamamlandı

Türkiye ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında yapılan imzaların ardından sona erdi. Zirve, liderlerin konuşmaları ve alınan kararlarla kapatıldı; kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.

İmzalar ve alınan kararlar:

Toplantıda, katılımcı liderlerin attığı imzalarla Ankara Bildirisi kabul edildi ve teşkilatın yönetimine ilişkin önemli adımlar resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararların 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' şiarıyla somut uygulamalara dönüştürülmesine vurgu yaptı ve katkı sağlayan ülkelere teşekkür etti.

Zirve sonunda ayrıca teşkilatın yönetimi ile ilgili belgeler imzalandı; bunlar arasında Genel Sekreter atanmasına dair belge de yer aldı ve bu imzaların tamamlanmasıyla resmi süreç kapatıldı.

Erdoğan'ın kapanış konuşması ve dua:

Konuşmasında birlik ve kardeşlik temasını öne çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıların samimi yaklaşımı ve yapıcı katkılarına değindi. Erdoğan sözlerini, Dede Korkut'un duasıyla tamamladı: 'Karadağların yıkılmasın. Gölgelice büyük ağacın kesilmesin. Taşkın akan görklü suyun kurumasın. Koşarken akboz atın sendelemesin. Vuruştuğunda kara çelik öz kılıcın çentilmesin. Aksakallı babanın yeri cennet olsun. Ak bürçekli ananın yeri cennet olsun. Ahir sonu ağrı imandan ayırmasın. Kadir Mevlam seni muhtaç eylemesin.' Erdoğan ayrıca, zirvenin ve alınan kararların Türk dünyası için hayırlı olmasını diledi ve katılımcıları Allah'a emanet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasının ardından, Genel Sekreter atamasına ilişkin belgeler ve Ankara Bildirisi'ne atılan imzalarla TDT 13. Zirvesi resmen sona ermiş oldu.

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi sona erdi

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi sona erdi

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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