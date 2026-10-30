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Kaçak avcılıkta suçüstü: İkisu'da dört kişiye ağır tazminat

İspir İkisu Devlet Avlağı'ndaki denetimde yaban keçisi avlarken suçüstü yakalanan dört kişiye 1 milyon 250 bin TL tazminat ve 204 bin TL idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:43

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaçak avcılıkta suçüstü: İkisu'da dört kişiye ağır tazminat

İspir İkisu'da düzenlenen denetimde suçüstü yakalandılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ile Fahri Av Müfettişlerinin iş birliğinde İspir İkisu Devlet Avlağı'nda gerçekleştirilen denetimler sırasında, usulsüz olarak yaban keçisi avlayan dört kişi suçüstü yakalandı.

Denetim ve ele geçirilenler:

Jandarma ekiplerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda arazide vurulmuş bir yaban keçisi, bir yivsiz av tüfeği ve çeşitli av ekipmanları ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemeler ve parmak izi çalışmaları ile zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Uygulanan cezalar ve süreç:

Kimlikleri tespit edilen dört kişiye, yaban hayatının korunmasına yönelik yasal düzenlemeler gereğince 1 milyon 250 bin TL tazminat bedeli ile birlikte 204 bin TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, doğal yaşamın korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Olay, bölgedeki koruma çalışmalarının ve saha denetimlerinin kaçak avcılığın tespiti ve önlenmesindeki rolünü bir kez daha ortaya koydu. DKMP yetkilileri benzer ihlallerin önüne geçilmesi için vatandaşların duyarlı olmasını ve şüpheli durumları bildirmesini istiyor.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DKMP) EKİPLERİ İLE FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN...

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DKMP) EKİPLERİ İLE FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN İŞ BİRLİĞİNDE, İSPİR İKİSU DEVLET AVLAĞI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER SIRASINDA USULSÜZ ŞEKİLDE YABAN KEÇİSİ AVLAYAN 4 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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