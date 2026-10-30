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Ankara'da zirve sonrası Erdoğan ile Caparov bir araya geldi

TDT 13. Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşan Erdoğan ve Caparov, siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliğini güçlendirmeyi görüştü.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ankara'da zirve sonrası Erdoğan ile Caparov bir araya geldi

Erdoğan ile Caparov'un görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 13. Zirvesi kapsamında Ankara’da bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Zirve sonrası gerçekleşen ikili görüşme, iki liderin doğrudan iletişim kurduğu ve ortak gündemin ele alındığı bir çerçeve sundu.

zirvenin odağı ve amaçları:

Toplantı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 13. Zirvesi kapsamında yapıldı. "Türk Asrı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen zirvede, Türk dünyası arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve teşkilatın uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması amaçlandı.

ikili görüşmenin öne çıkan noktaları:

Erdoğan ve Caparov arasında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi ve bölgesel iş birliği imkanları masaya yatırıldı. Görüşmede özellikle ekonomik ve ticari iş birliklerinin artırılmasına, kültürel ve diplomatik temasların güçlendirilmesine vurgu yapıldı. Ayrıca tarafların ortak projeler geliştirme ve teşkilatın küresel etkinliğini yükseltme hedefleri konusunda mutabakata varmaya önem verdiği belirtildi.

İkili temas, zirve sürecinin ardından liderler arasında doğrudan iletişimi güçlendiren bir adım olarak değerlendirildi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde somut adımlarla ilerletilmesi beklentisi dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov bir araya geldi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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