Ayvalık'ta zeytin festivali başladı: miras, üretim ve maliyetler ön planda

Ayvalık zeytin mirasını ve üretici gündemini öne çıkaran bir açılış yaşadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali görkemli bir kortej yürüyüşüyle başladı. Tarihi Macaron Çarşısı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na uzanan kortejde il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve vatandaşlar bir araya geldi. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Açılış korteji ve törenin atmosferi:

Kortejdeki yoğun katılım festivalin yerel sahiplenmesini gösterdi. Açılış konuşmasını Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca yaptı; ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, milletvekilleri ve Vali İsmail Ustaoğlu söz aldı. Protokol üyeleri, halkla birlikte stantları gezerek yeni sezon ürünleri hakkında bilgi aldı ve üreticilere iyi dileklerini iletti.

Yerel yetkililerden zeytinin önemi ve üretici talepleri:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin zeytini kent için ekonomik bir ürün olmanın ötesinde kültürel bir miras olarak tanımladı. Ergin, ilçe genelinde yaklaşık 2,5 milyon zeytin ağacı bulunduğunu ve Mutlu Köyü'nde bin 100 yaşını aşmış tescilli bir anıt ağaç olduğunu belirterek mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı. Ergin ayrıca zeytinyağında taklit ve tağşişin emeğe ve güvene zarar verdiğini, artan akaryakıt giderleri, toplama yevmiyeleri ve yetersiz desteklemeler nedeniyle ürünün dalda kaldığını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise ilin üretim kapasitesine dikkat çekti. Akın, Balıkesir'in yaklaşık 13 milyon zeytin ağacıyla ülkenin önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğunu, Körfez bölgesinin kalite ve marka değeri açısından öne çıktığını anlattı. Bu yıl 500 üreticiye eğitim verildiğini, BAÇEM bünyesinde dünya çapında yetişen 125 zeytin çeşidinden 95 çeşidin fide ve üretim yol haritalarının merkezi olarak hayata geçirildiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı mecliste üreticiyi koruyacak tarım politikalarının gerekliliğini vurguladı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise sahadaki zorluklara dikkat çekerek, 76 yaşındaki bir üreticinin maliyetler nedeniyle zeytinini dalında bıraktığını ifade etti ve üreticinin yanında olmanın ortak görev olduğunu belirtti.

Vali İsmail Ustaoğlu Ayvalık'ı Körfez'in parlayan incisi olarak tanımladı ve ilçede 22 bin hektar tarım arazisinin yaklaşık 17 bin 500 hektarında zeytin üretimi yapıldığını, nüfusun yaklaşık %80'inin geçim kaynağının zeytin olduğunu hatırlattı. Ustaoğlu, Ayvalık zeytinyağının uluslararası kabul gördüğünü ve festivalin tanıtım ile markalaşma açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Festival etkinlikleri ve üretici pazarları:

Protokol konuşmalarının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kadın üreticilerin ve zanaatkarların hazırladığı El Emekleri Sergisi açıldı. Festivalin ikinci bölümünde Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde kurulan Zeytin ve Zeytinyağı Pazarı üreticilerin stantlarına ev sahipliği yaptı. Katılımcılar stantları gezip yeni sezon hasadı hakkında bilgi aldı; festival, üreticiler için hem satış hem de tanıtım imkanı sunduğuna dair beklentileri güçlendirdi.

Gün boyunca yapılan vurgular, zeytinin Ayvalık için hem kültürel hem ekonomik bir değer olduğu; ancak üreticilerin sürdürülebilir gelir elde edebilmesi için maliyetlerin ve kalite güvenliğinin ele alınması gerektiği yönündeydi. Festival, yerel mirasın korunması ile üretici sorunlarının çözüm yollarının birlikte aranacağı bir platform olarak öne çıktı.

TARİHİ MACARON ÇARŞISI'NDAN CUMHURİYET MEYDANI'NA UZANAN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLAYAN FESTİVALDE, ZEYTİNİN KENTİN TURİZMİ VE EKONOMİSİ AÇISINDAN TAŞIDIĞI STRATEJİK ÖNEM İLE ÜRETİCİNİN SAHADAKİ SORUNLARI MASAYA YATIRILDI.