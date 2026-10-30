Sri Lanka'dan Türk iş dünyasına ihalelere ve Expo 2027'ye davet

Görüşmenin özeti ve taraflar:

Sri Lanka Dışişleri ve Yurtdışı İstihdam Bakan Yardımcısı Arun Hemachandra ile Ankara Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Ziyarete ATO Başkan Yardımcısı Adem Ali Yılmaz ve Genel Sekreter Ahmet Güran da katıldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve yatırım fırsatları ele alındı.

Stratejik konum ve ticari hedefler:

Baran, Hint Okyanusu’nun incisi olarak tanımlanan Sri Lanka ile Türkiye arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını vurguladı. Küresel ticaret yollarının yeniden şekillendiği bir dönemde, Türkiye’nin üretim kapasitesi ile Sri Lanka’nın Hint Okyanusu’ndaki stratejik konumunun karşılıklı tamamlayıcı avantaj sunduğunu belirtti. Baran, tekstil ve hazır giyim, gıda ve tarım ürünleri, madencilik, makine, sağlık, turizm, lojistik ve teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde fırsatlar görüldüğünü ifade etti.

Hedeflenen ticaret hacmi ve iş dünyası ilişkileri:

Baran, iki ülke liderlerinin belirlediği 500 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için iş dünyalarının birbirini daha yakından tanıması, karşılıklı ziyaretlerin artması ve doğrudan firma temaslarının önemine dikkat çekti. ATO olarak Sri Lankalı iş insanları ile üyeleri buluşturmaya hazır olduklarını ve bu sayede yatırım ve ticaret bağlantılarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Anlaşmalar, ihaleler ve davet:

Bakan Yardımcısı Hemachandra, görüşme sırasında Türkiye ile Sri Lanka arasında havacılık ve tarım alanlarında iki ikili anlaşma imzalandığını duyurdu. Hemachandra, Sri Lanka ekonomisinin geçen yılı yüzde 5 büyüme ile tamamladığını belirterek Türk şirketlerinin dijitalleşme, inşaat ve makine başta olmak üzere ülkenin açtığı uluslararası ihalelere katılmalarını istedi.

Doğal kaynaklar ve iş birliği imkanları:

Baran, Mannar Körfezi’ndeki petrol rezervlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü hatırlatarak, Türkiye’nin petrol ve madencilik alanlarındaki deneyimine işaret etti. Bu alandaki tecrübelerin ortak projelere dönüşebileceğine dikkat çekti.

Sri Lanka Expo 2027 daveti ve takip adımları:

Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa, Başkent Kolombo’da 14-17 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek Sri Lanka Expo 2027'ye ATO üyelerinin davet edildiğini bildirdi. Büyükelçi, etkinlikle ilgili ayrıntıların paylaşılacağı bir bilgilendirme toplantısının Kasım ayında düzenleneceğini ekledi.

Hemachandra ayrıca ATO heyetini Sri Lanka’ya davet ederek, ülkeyi tanıtmak ve iş birliği imkanlarını detaylı görüşmek istediklerini ifade etti. Görüşme, iki ülke arasında ekonomik ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik somut adımların atılmasının önünü açtı.

SRİ LANKA DIŞİŞLERİ VE YURTDIŞI İSTİHDAM BAKAN YARDIMCISI ARUN HEMACHANDRA ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN’I ZİYARET ETTİ.