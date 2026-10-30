Simav'da üç operasyonla 1,6 milyon tl değerinde 45 kaçak telefon yakalandı

Simav'da kaçak telefon operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu Simav'da üç ayrı operasyonda toplam 45 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi. Ürünlerin toplam gümrüklendirilmiş değeri 1 milyon 600 bin TL olarak bildirildi.

operasyonların kapsamı:

Ekipler, yürütülen istihbarî çalışmalar ve kontroller sonucunda Simav ilçesinde üç farklı noktada operasyon düzenledi. Yapılan arama ve incelemelerde piyasada satışı yasak veya belgeleri eksik olduğu değerlendirilen cep telefonları bulundu ve el konuldu.

soruşturma ve süreç:

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor ve elde edilen deliller doğrultusunda işlemler devam ediyor.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini, kaçak ürün dolaşımının hem ekonomiye hem de tüketici güvenliğine zarar verdiğini vurguladı.

SİMAV’DA 1,6 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK TELEFON ELE GEÇİRİLDİ