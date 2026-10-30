Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,7544 -0,04%
Bist 10.940,80 -2,01%
Altın Gram 6.327,04 -2,26%
EUR/USD 1,1158 -0,20%
Brent Petrol 113,12 +2,09%
--°

Simav'da üç operasyonla 1,6 milyon tl değerinde 45 kaçak telefon yakalandı

Simav'da jandarma üç operasyonda 1,6 milyon TL değerinde 45 kaçak cep telefonu ele geçirdi; olayla bağlantılı 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Simav'da üç operasyonla 1,6 milyon tl değerinde 45 kaçak telefon yakalandı

Simav'da kaçak telefon operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu Simav'da üç ayrı operasyonda toplam 45 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi. Ürünlerin toplam gümrüklendirilmiş değeri 1 milyon 600 bin TL olarak bildirildi.

operasyonların kapsamı:

Ekipler, yürütülen istihbarî çalışmalar ve kontroller sonucunda Simav ilçesinde üç farklı noktada operasyon düzenledi. Yapılan arama ve incelemelerde piyasada satışı yasak veya belgeleri eksik olduğu değerlendirilen cep telefonları bulundu ve el konuldu.

soruşturma ve süreç:

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor ve elde edilen deliller doğrultusunda işlemler devam ediyor.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini, kaçak ürün dolaşımının hem ekonomiye hem de tüketici güvenliğine zarar verdiğini vurguladı.

SİMAV’DA 1,6 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

SİMAV’DA 1,6 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara'da şehit polis Tayfun Akalan son yolculuğuna uğurlandı
images

Depremde ailesini yitirmişti, tadilat sırasında beton altında can verdi
images

Anneler sahada: Hüyük'te narkotik polisi anne eğitimiyle aile desteğine vurgu
images

Beyoğlu'nda daireden çıkan 4 ton atık mahalleyi alarma geçirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara'da şehit polis Tayfun Akalan son yolculuğuna uğurlandı

Erzurumspor FK hazırlıklarını tamamladı ve Çorum FK maçını bekliyor

Depremzede adliye çalışanı Amasya'da bisiklet kazasında yaşamını yitirdi

Minik kaşiflerin başkent keşfi: Anıtkabir'den TBMM salonlarına

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek