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Kırkbulak'ta hayırsever destekli cami dualarla açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesi Kırkbulak köyünde hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan cami düzenlenen törenle ibadete açıldı; kaymakam emeği geçenlere teşekkür etti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kırkbulak'ta hayırsever destekli cami dualarla açıldı

Cami törenle ibadete açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesi Kırkbulak köyünde, hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan cami düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılış, cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programla kutlandı ve bölge halkı yeni ibadet mekânına kavuştu.

Törene katılım ve açılış:

Açılış törenine Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ile ilçe protokolü katıldı. Tören kapsamında açılış kurdelesi kesilerek cami resmen ibadete açıldı. Kaymakam Demirer, caminin yapımında emeği geçen hayırseverler ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Bu güzel eserin ilçemize ve köyümüze kazandırılmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim yapılan hayırları kabul etsin, camimizi hayırlı ve bereketli ibadetlere vesile kılsın" temennisinde bulundu.

Cemaatin buluşması ve ikramlar:

Açılışın ardından camide cuma namazı kılındı; namaz sonrasında cami cemaati ve törene katılanlara yemek ikramında bulunuldu. Yerel halk, yeni ibadet alanının hem manevi hem de sosyal açıdan köy yaşamına katkı sağlayacağını belirtti ve etkinlik birliktelik içinde sona erdi.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNE BAĞLI KIRKBULAK KÖYÜNDE, HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE YAPIMI TAMAMLANAN...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNE BAĞLI KIRKBULAK KÖYÜNDE, HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE YAPIMI TAMAMLANAN CAMİ DÜZENLENEN TÖRENLE İBADETE AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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