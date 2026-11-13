türkiye'nin 24 girişimi web summit 2026'da küresel sahneye çıktı

Türkiye'nin Web Summit 2026 çıkarması:

Dünyanın önde gelen teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden Web Summit Lisbon 2026, 9-12 Kasım 2026 tarihlerinde Lizbon'da yapıldı. Etkinliğe Türkiye adına katılım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Alan koordinasyonunu yürüten Caner Meydan ile Volkan Güler liderliğindeki ekip, organizasyonun saha yönetimini üstlendi.

Program kapsamında Türkiye'den toplam 24 teknoloji girişimi etkinlikte yer aldı; katılımcılar uluslararası yatırımcılar, teknoloji şirketleri ve küresel girişimcilik ekosistemi temsilcileriyle doğrudan temas kurma fırsatı buldu. Organizasyonun koordinasyonu Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütüldü.

Katılan girişimler ve öne çıkan çözümler:

Türkiye organizasyonu, altı kalkınma ajansının iş birliğiyle hazırlandı: BAKA, MEVKA, BEBKA, ANKARAKA, İZKA ve İSTKA. Bu ortak yapı, bölgesel girişimlerin küresel platformlarda görünürlüğünü artırmayı amaçladı. Etkinlikte yapay zekâ, ileri teknoloji, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve sağlık teknolojileri gibi alanlarda geliştirilmiş çözümler sunuldu.

Öne çıkan girişimler arasında FeyoTech (yapay zekâ destekli veritabanı yönetimi), Mdnutriacademy (kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri) ve MamaLabs (anne sütü besin analizini evlere taşıyan çözümler) dikkat çekti. Malzeme ve çevre teknolojilerinden Materix Nano (PFAS içermeyen nano kaplamalar) ile Carbonsmart (kurumsal karbon ayak izi yönetimi) ve endüstriyel otonom araç çözümleri sunan Robeff de sunum yaptı.

Sağlık teknolojileri alanında Ancorax (düşük dozlu taşınabilir X-ışını sistemleri) ve Lieva (kan kanseri teşhisine yönelik cihaz ve yazılım) gibi projeler, biyoteknolojik yaklaşımlarda ise M-Based (mantar tabanlı sürdürülebilir malzemeler) ve Chitolastic (deniz kabuğu atıklarından fonksiyonel biyomalzemeler) ilgi gördü. Ayrıca siber güvenlik, akıllı enerji optimizasyonu, elektrikli araç şarj yönetimi, finansal risk analizi, eğitim teknolojileri ve e-ticaret çözümleri de uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.

Hedefler ve beklenen etki:

Etkinlik, Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında düzenlenen Türkiye organizasyonunun bir parçası olarak, girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını ve yeni iş birlikleri geliştirmesini hedefledi. Program, girişimlerin yatırımcı ve potansiyel müşterilerle doğrudan temas kurmasını sağlayarak küresel iş ağlarına erişimi güçlendirmeyi amaçladı.

Bu katılım aynı zamanda milli teknoloji hamlesi vizyonuyla örtüşen bir adım olarak nitelendirildi: amaç sadece etkinlikte görünürlük kazanmak değil, geliştirilen teknolojilerin küresel ölçekte ticarileştirilmesine zemin hazırlamak ve yerel çözümlerin uluslararası değere dönüşmesini desteklemekti. Bölgesel kalkınma ajanslarının koordineli çalışması, yerel ekosistemleri güçlendirirken girişimlerin sürdürülebilir büyüme imkanlarını genişletmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak Web Summit Lisbon 2026, Türkiye'nin yenilikçi teknoloji girişimlerinin küresel sahnedeki görünürlüğünü artıran, yatırım ve ticari ağlar kurma fırsatı sunan önemli bir platform oldu. Etkinlikten elde edilecek geri dönüşler, önümüzdeki dönemde girişimlerin uluslararasılaştırma stratejilerine yön verecek ve bölgesel teknolojik kapasitenin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK ETKİNLİKLERİNDEN WEB SUMMİT LİSBON 2026, 9-12 KASIM TARİHLERİ ARASINDA PORTEKİZ'İN BAŞKENTİ LİZBON'DA TEKNOLOJİ DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.