Dolar 50,3617 +0,16%
Euro 55,6881 +0,13%
Bist 11.914,02 +0,87%
Altın Gram 6.310,70 +0,31%
EUR/USD 1,1053 -0,06%
Brent Petrol 96,15 +0,34%
--°

türkiye'nin 24 girişimi web summit 2026'da küresel sahneye çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 9-12 Kasım 2026'da Web Summit Lisbon'a katılan 24 Türk girişimi uluslararası yatırımcılarla buluştu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

türkiye'nin 24 girişimi web summit 2026'da küresel sahneye çıktı

Türkiye'nin Web Summit 2026 çıkarması:

Dünyanın önde gelen teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden Web Summit Lisbon 2026, 9-12 Kasım 2026 tarihlerinde Lizbon'da yapıldı. Etkinliğe Türkiye adına katılım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Alan koordinasyonunu yürüten Caner Meydan ile Volkan Güler liderliğindeki ekip, organizasyonun saha yönetimini üstlendi.

Program kapsamında Türkiye'den toplam 24 teknoloji girişimi etkinlikte yer aldı; katılımcılar uluslararası yatırımcılar, teknoloji şirketleri ve küresel girişimcilik ekosistemi temsilcileriyle doğrudan temas kurma fırsatı buldu. Organizasyonun koordinasyonu Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütüldü.

Katılan girişimler ve öne çıkan çözümler:

Türkiye organizasyonu, altı kalkınma ajansının iş birliğiyle hazırlandı: BAKA, MEVKA, BEBKA, ANKARAKA, İZKA ve İSTKA. Bu ortak yapı, bölgesel girişimlerin küresel platformlarda görünürlüğünü artırmayı amaçladı. Etkinlikte yapay zekâ, ileri teknoloji, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve sağlık teknolojileri gibi alanlarda geliştirilmiş çözümler sunuldu.

Öne çıkan girişimler arasında FeyoTech (yapay zekâ destekli veritabanı yönetimi), Mdnutriacademy (kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri) ve MamaLabs (anne sütü besin analizini evlere taşıyan çözümler) dikkat çekti. Malzeme ve çevre teknolojilerinden Materix Nano (PFAS içermeyen nano kaplamalar) ile Carbonsmart (kurumsal karbon ayak izi yönetimi) ve endüstriyel otonom araç çözümleri sunan Robeff de sunum yaptı.

Sağlık teknolojileri alanında Ancorax (düşük dozlu taşınabilir X-ışını sistemleri) ve Lieva (kan kanseri teşhisine yönelik cihaz ve yazılım) gibi projeler, biyoteknolojik yaklaşımlarda ise M-Based (mantar tabanlı sürdürülebilir malzemeler) ve Chitolastic (deniz kabuğu atıklarından fonksiyonel biyomalzemeler) ilgi gördü. Ayrıca siber güvenlik, akıllı enerji optimizasyonu, elektrikli araç şarj yönetimi, finansal risk analizi, eğitim teknolojileri ve e-ticaret çözümleri de uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.

Hedefler ve beklenen etki:

Etkinlik, Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında düzenlenen Türkiye organizasyonunun bir parçası olarak, girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını ve yeni iş birlikleri geliştirmesini hedefledi. Program, girişimlerin yatırımcı ve potansiyel müşterilerle doğrudan temas kurmasını sağlayarak küresel iş ağlarına erişimi güçlendirmeyi amaçladı.

Bu katılım aynı zamanda milli teknoloji hamlesi vizyonuyla örtüşen bir adım olarak nitelendirildi: amaç sadece etkinlikte görünürlük kazanmak değil, geliştirilen teknolojilerin küresel ölçekte ticarileştirilmesine zemin hazırlamak ve yerel çözümlerin uluslararası değere dönüşmesini desteklemekti. Bölgesel kalkınma ajanslarının koordineli çalışması, yerel ekosistemleri güçlendirirken girişimlerin sürdürülebilir büyüme imkanlarını genişletmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak Web Summit Lisbon 2026, Türkiye'nin yenilikçi teknoloji girişimlerinin küresel sahnedeki görünürlüğünü artıran, yatırım ve ticari ağlar kurma fırsatı sunan önemli bir platform oldu. Etkinlikten elde edilecek geri dönüşler, önümüzdeki dönemde girişimlerin uluslararasılaştırma stratejilerine yön verecek ve bölgesel teknolojik kapasitenin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK ETKİNLİKLERİNDEN WEB SUMMİT LİSBON 2026, 9-12 KASIM...

DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK ETKİNLİKLERİNDEN WEB SUMMİT LİSBON 2026, 9-12 KASIM TARİHLERİ ARASINDA PORTEKİZ'İN BAŞKENTİ LİZBON'DA TEKNOLOJİ DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Turkcell COP31'de akıllı tarım ve enerji verimliliği çözümlerini paylaştı
images

Ara tatilde keşif kampüsü gençleri teknoloji ve bilime çekiyor
images

Ara tatilde bilim ve üretim buluşması: Denizli Bilim Merkezi'nden ailelere özel...
images

Gençlerin ses verdiği iklim çalıştayı Balıkesir'de tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

HİKMET projesiyle Uşak'ta değer eğitimi başlatıldı, 16 mescit ve konferans salonu açıldı

geri dönüşüm iklim politikasının yatırım ve finansman gündeminde

Bademağacı'nda Ayşe teyze ve üç çocuğu yeni yuvalarına kavuştu

Ara tatilde Kayseri: 306 bin 819 öğrenci ve 23 bin 228 öğretmen mola verdi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı