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Anne adayları doğuma hazırlık için Sağlıklı Hayat Merkezi'nde buluştu

Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki gebe okulunda anne adayları ve destekçilerine gebelik, doğum, lohusalık ve yenidoğan bakımına ilişkin eğitim verildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Anne adayları doğuma hazırlık için Sağlıklı Hayat Merkezi'nde buluştu

Anne adayları doğuma hazırlık için Sağlıklı Hayat Merkezi'nde buluştu

Bayburt'ta Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bulunan gebe okulunda anne adayları ile doğumda kendilerine eşlik edecek yakınlarına yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Programda gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlere dair uygulamalı ve teorik bilgiler paylaşıldı.

Eğitimin içeriği:

Koordinatör ebeler tarafından yürütülen oturumlarda, gebelik ve doğumun fizyolojik bir süreç olduğu vurgulandı ve bu dönemde ortaya çıkan fiziksel ile psikolojik değişiklikler ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılara doğumun evreleri, doğum ağrısıyla başa çıkmada kullanılan ilaçsız yöntemler ve eş ile yakın desteğinin önemi anlatıldı.

Eğitim kapsamında ayrıca gebelikte dikkat edilmesi gereken tehlike işaretleri ve acil durumlarda izlenecek yollar konusunda yönlendirmeler yapıldı. Normal doğumun anne ve bebek açısından yararları üzerinde durulurken, lohusalık süreci ve doğum sonrası ortaya çıkabilecek tehlike belirtileri de katılımcılara aktarıldı.

Yenidoğan bakımına ilişkin oturumlarda temel bakım uygulamaları, beslenme ve bakımın ilk günlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı; yakınlarına da bebeğin bakımına nasıl destek olabilecekleri gösterildi.

Amaç ve katılımcı kazanımları:

Eğitimin temel amacı, anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçler hakkında bilinçlenmesini sağlamak ve kendilerini daha donanımlı hissetmelerine destek olmaktı. Katılımcıların, eğitim sonunda olası riskleri tanıyıp uygun adımları atabilmeleri ve bilinçli doğuma hazırlanabilmeleri hedeflendi.

Program, hem anne adaylarının hem de doğumda yanında olacak yakınlarının rol ve sorumluluklarını pekiştirmeyi, doğum sürecini daha güvenli ve öngörülebilir hale getirmeyi amaçlayan bir yaklaşım sundu.

BAYBURT’TA ANNE ADAYLARINA YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA ANNE ADAYLARINA YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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