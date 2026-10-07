Anne adayları Sakarya'da normal doğuma pilates ve nefesle hazırlandı

etkinlik hakkında:

Sakarya'da 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında düzenlenen programda kentin 16 ilçesinden gelen anne adayları Aziz Duran Parkı'nda bir araya geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, doğuma hazırlık ve normal doğum farkındalığını artırmayı hedefledi.

açık alanda pilates ve nefes çalışmaları:

Tarihi Çark Değirmeni önünde düzenlenen buluşmada katılımcılar, fizyoterapist eşliğinde pilates ve nefes egzersizleri yaptı. Gebelik döneminde doğru hareket etmenin önemi üzerinde durulan uygulamalarda, doğuma hazırlık sürecinde kullanılabilecek teknikler uygulamalı olarak gösterildi. Etkinlikte ayrıca anne adayları, bebeklerinin ultrason görüntülerini özel çerçevelere yerleştirerek gebelik dönemine ait bir hatıra oluşturdu.

uzman katılımı ve bilgilendirme:

Programda koordinatör ebeler ve uzmanlar anne adaylarıyla bir araya geldi. Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer de etkinlikte hazır bulundu. Doç. Dr. Özdemir, '1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında anne adaylarımızla bir araya geldik. Amacımız, normal doğum konusunda doğru bilgilendirme yapmak ve anne adaylarımızın bu süreci güvenle geçirmelerine destek olmak. Kadın doğum uzmanlarımız, koordinatör ebelerimiz ve sağlık çalışanlarımızla her zaman yanlarındayız' ifadelerini kullandı.

anne adaylarının deneyimleri:

Etkinliğe katılanlar etkinlikten memnuniyetlerini paylaştı. Emine Koçbağa, 'İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum ve gerçekten çok güzel geçti. Bebeğim için ilk kez kendi ellerimle bir şey hazırlamış oldum, bu da benim için çok anlamlıydı. Açık havada pilates hareketleri yaptık. Hem vücudumuza çok iyi geldi hem de çok eğlendik' dedi. Begüm Betül Zurnacı, 'Kendimi doğanın içinde harika hissediyorum. Bebeğimin de eminim çok mutludur. Bu güzel etkinlik için herkese çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu. Programda yer alan Emel Ayar ise ebelerin gebelik süreci boyunca sağladığı desteği vurgulayarak, 'Gebeliğimin başından itibaren koordinatör ebem sürekli bizimle birlikte. Bu süreci hem çok rahat hem de psikolojik olarak çok keyifli bir şekilde birlikte ilerletiyoruz' yorumunu yaptı.

Etkinlik, anne adaylarının doğum sürecine bilinçli ve güvenli bir şekilde hazırlanmasına katkı sağlamayı amaçlayarak uygulamalı eğitimler ve destekleyici paylaşımlarla sonlandırıldı.

SAKARYA'DA 1-7 EKİM NORMAL DOĞUM HAFTASI ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, KENTİN 16 İLÇESİNDEN GELEN ANNE ADAYLARI AZİZ DURAN PARKI’NDA BULUŞTU.