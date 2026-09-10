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Anne Atlas'ın cezasına tepki gösterdi: adalet sağlanmadı

Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, 14 yaşındaki sanığa verilen 18 yıl 10 ay 15 günlük cezaya itiraz edeceklerini ve adaletin sağlanmadığını söyledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:34

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Anne Atlas'ın cezasına tepki gösterdi: adalet sağlanmadı

Güngören davasında anne tepki gösterdi

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, 14 yaşındaki E.Ç.'ye verilen 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası sonrası anne Gülhan Ünlü mezar başında tepki gösterdi. Ünlü, karara istinaf yoluyla itiraz edeceklerini söyledi.

Verilen cezanın gerekçesi ve ailenin itirazı:

Ünlü, mahkeme kararını kabul etmediklerini belirterek cezanın mağdur ve aile açısından adalet duygusunu sağlamadığını savundu. Kararın açıklanmasından önce hakim tarafından herkese hakkaniyetli bir karar verileceğinin ifade edildiğini, ancak bunun Atlas için gerçekleşmediğini söyledi.

Anne, cezanın infaz aşamasında sanığın çocuk yaşından dolayı nasıl işleyeceğine dair endişelerini dile getirerek "18 yıllık cezanın yatarının üçte biri düşüyor" ifadesini kullandı. Ünlü, geriye kalan sürenin uygulamada farklı hesaplandığını, kapalı ve açık cezaevi sürelerinin çıktığını belirterek bu cezayı "katile ödül gibi bir ceza" olarak nitelendirdi.

Tehdit iddiaları ve soruşturma:

Davayı takip eden aile, duruşma öncesi ve sonrasında mesaj ve telefon yoluyla tehditler aldıklarını aktardı. Ünlü, "Bu kadar acımızın içerisinde bir de bize tehdit etmeye kalkıyorlar" diyerek yaşadıkları psikolojik baskıyı anlattı. Savcılığın tehditlere ilişkin soruşturma başlattığını, tehdit edenlerden bazılarının daha önce de cezalandırıldığını belirtti; bir kişinin yağma davasında "6-7 yıl civarında" bir ceza aldığı bilgisini paylaştı.

Aile, alınan kararın ardından hukuki yolları tükene kadar kullanacaklarını ve istinaf başvurusu yapacaklarını ifade etti. Ünlü, adaletin yeniden tesis edilmesini beklediklerini söyledi.

ATLAS ÇAĞLAYAN

ATLAS ÇAĞLAYAN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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