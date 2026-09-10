Malatya'da cumartesi düdüğü İzmir klasmanından Levent Balcı çalacak

Hakem ataması:

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Nesine 3. Lig 3. Grup 2. Hafta karşılaşmalarının hakem atamalarını açıkladı. Buna göre cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak Malatya Yeşilyurt Spor-Kırıkkale FK müsabakasında düdüğü İzmir bölgesi klasman hakemi Levent Balcı çalacak.

Yardımcılar ve 4. hakem:

Karşılaşmada yardımcı hakem görevlerini Manisa bölgesinden Elber Aslan ve Aydın bölgesinden Orhan Kıvrak üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Uşak bölgesinden klasman hakemi Emre Eren Elan görevlendirildi.

Atamanın maç dinamiğine etkisi:

Merkez Hakem Kurulu'nun duyurduğu atama, 3. Lig 3. Grup'ta ikinci hafta için resmi takvimin netleştiğini gösteriyor. Levent Balcı ve ekibinin görevlendirilmesi, maç yönetimi açısından organizasyonun belirlenen standartlara uygun ilerlemesini amaçlıyor.

CUMARTESİ MALATYA’DA DÜDÜK LEVENT BALCI’DA