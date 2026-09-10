Van'da sanayicilere yeni fırsat: KOSGEB destekleri anlatıldı

programın kapsamı:

Van Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te düzenlenen "KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Programı"na sanayici, girişimci ve işletme temsilcileri katıldı. Toplantı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van OSB Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi ve katılımcılara güncel teşvik paketlerinin detayları aktarıldı.

aslan'ın mesajı:

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, açılış konuşmasında KOSGEB'in güncel destek paketlerinin kent ekonomisi ve sanayi üretimi için taşıdığı öneme dikkat çekti. Aslan, bilgilendirme toplantılarına yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu belirterek girişimci ve işletmeleri sunulan fırsatlardan faydalanmaya davet etti ve Van'daki üretim kapasitesinin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

KOSGEB destekleri ve önemi:

Programda KOSGEB uzmanları tarafından Yapay Zekâ Kredi Programı, Kapasite Geliştirme Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı gibi güncel destek kalemleri katılımcılara anlatıldı. Uzmanlar, desteklerin başvuru süreçleri, hedeflenen sektörler ve finansman erişimini kolaylaştırma amaçları hakkında bilgi verdi.

Toplantı, yerel sanayinin mali ve teknik kaynaklara erişimini artırmaya dönük adımların paylaşıldığı bir platform olarak öne çıktı. Van OSB Başkanlığı, benzer bilgilendirme etkinliklerinin sürdürüleceğini belirterek girişimcilere ve işletmelere rehberlik etmeye devam edeceklerini açıkladı.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN (ORTADAKİ), KOSGEB’İN GÜNCEL DESTEK PAKETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME PROGRAMINDA KONUŞTU.