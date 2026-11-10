Anne sütünü desteklemek için sağlık çalışanlarına emzirme danışmanlığı eğitimi

Kütahya Şehir Hastanesi'nde emzirme danışmanlığı

Kütahya Şehir Hastanesi'nde, anne sütünün teşvik edilmesi ve emzirmenin desteklenmesi amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik Anne Sütünün Teşviki ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi düzenleniyor. Eğitimler, Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastane Programı kapsamında gerçekleştiriliyor ve gebe, anne ve bebeklerle temas halinde olan personele yönelik bilgi aktarımı sağlanıyor.

Eğitimin içeriği:

Alanında uzman eğitimciler tarafından yürütülen programda, emzirmenin korunması ve desteklenmesi ana başlıkları ele alınıyor. Eğitimde, başarılı emzirme için 10 adım stratejisinin uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması üzerinde duruluyor. Ayrıca bebeklerde beslenme bozukluklarının önlenmesine yönelik uygulamalar ve danışmanlık yaklaşımları katılımcılara aktarılıyor.

Sınav ve belge:

Eğitim programını tamamlayan personele, eğitim sonunda yapılan sınav sonucuna göre katılım belgesi veriliyor. Hastane yetkilileri, bu eğitimlerle sağlık çalışanlarının emzirme danışmanlığı konusundaki bilgi ve donanımlarını artırmayı, anne sütüyle beslenmeyi teşvik etmeyi ve bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemeyi hedeflediklerini belirtiyor.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ’NDE EMZİRME DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ