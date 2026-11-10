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Dolmabahçe'de dalgıçlardan 09.05'te bayraklı saygı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikalinin 88’nci yılında Dolmabahçe önlerinde toplanan tekneler arasında dalgıçlar saat 09.05'te su yüzeyinde Türk bayrağı açtı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Dolmabahçe'de dalgıçlardan 09.05'te bayraklı saygı

Dolmabahçe'de dalgıçlardan 09.05'te bayraklı saygı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikalinin 88’nci yılı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen anma töreninde denizde görsel bir saygı gösterisi gerçekleştirildi.

Törenin yapıldığı alan ve katılım:

Tören, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda yapılırken, İstanbul Boğazı'nda çok sayıda tekne toplandı. Sahilde ve teknelerde toplanan katılımcılar, düzenlenen anma programını takip etti.

Denizde saygı düzeni ve dalış anı:

Denizde saygı düzeni sağlanırken suya dalan dalgıçlar, saat 09.05'i gösterdiğinde su yüzeyine çıkarak Türk bayrağı açtı. Bu an, kıyıdaki ve teknelerdeki katılımcılar tarafından izlendi ve anmanın önemli bir görsel detayı oldu.

Dolmabahçe'deki tören ve boğazdaki deniz düzeni, Atatürk'ün anısına yönelik yapılan anma programının sessiz ve dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu.

Dolmabahçe&#039;de Gazi Mustafa Kemal Atatürk&#039;ü anma törenleri: Dalgıçlar su yüzeyinde Türk bayrağı...

Dolmabahçe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri: Dalgıçlar su yüzeyinde Türk bayrağı açtı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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