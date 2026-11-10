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Gıj Gıj Dağı'nda göz göre göre çöken milyonluk tesis

Tokat'ta 2015'te açılan ve 3 milyon TL'ye mal olan Gıj Gıj Dağı'ndaki 3 katlı TSO seyir tepesi sosyal tesisi yıllardır atıl halde, içi talan edildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gıj Gıj Dağı'nda göz göre göre çöken milyonluk tesis

Gıj Gıj Dağı'nda göz göre göre çöken milyonluk tesis

Tokat'ta, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından inşaatına 2011 yılında başlanan ve 2015'te hizmete açılan Gıj Gıj Dağı'ndaki sosyal tesisin son hali yörede şaşkınlık yarattı. Yapıldığı dönemde 3 milyon TL'ye mal olan, 3 katlı ve 800 metrekare kapalı alana sahip TSO Seyir Tepesi Sosyal Tesisi bugün atıl durumda bulunuyor.

tesisin fiziksel durumu:

Tesis, toplam 21 dönümlük bir alan üzerinde yükseliyor ancak dış cephe camları, kapılar, musluklar ve elektrik panoları sökülmüş; iç mekanlar büyük ölçüde tahrip edilmiş. Fotoğrafları ve son görüntüleri, binanın uzun süre bakımsız kaldığını ve talana maruz kaldığını gösteriyor. Konum ve mimarisiyle dikkat çeken yapının dışarıdan görünümü, projenin atıl kalışını somutlaştırıyor.

yöre halkının tepkisi:

Yöre sakinleri, tesisin uzun süre boş bırakılmasından rahatsız. Bölgeye gelenlerden Çetin Kamil Genç, durumu şöyle özetliyor: "Havanın güzel olması sebebiyle Seyir Tepesine geldim. Gördüğüm manzara beni şok etti. 2015 yılında açılan bu tesis yaklaşık 4 yıl hizmet verdikten sonra tesis kapatıldı ve yaklaşık 7 senedir tesis atıl durumda bekliyor. Tesiste kimsenin olmamasından dolayı dış cephe camları olsun, kapılar olsun, musluklar olsun, elektrik panoları olsun sökülmüş. Talan edilmiş. Tabii ki bu durum içler acısıdır."

Yerel halkın tepkisi, tesisin neden boş bırakıldığı ve hangi kurumun sorumluluk alacağı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Uzun vadeli atıl kalma, hem ekonomik kaynak israfı hem de bölgenin estetik ve güvenlik sorunlarına yol açıyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama veya bakım-onarım çalışması henüz kamuoyuna yansımış değil; tesisin mevcut fotoğrafları ve sahadaki izlenimler, yatırımın kullanılmaması sonucu ortaya çıkan kaybı gözler önüne seriyor.

TOKAT’TA 2015 YILINDA TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN YAPTIRILAN SOSYAL TESİS SON GÖRÜNTÜSÜ İLE...

TOKAT’TA 2015 YILINDA TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN YAPTIRILAN SOSYAL TESİS SON GÖRÜNTÜSÜ İLE GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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