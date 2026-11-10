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Germencik'te müzikle anma: Atatürk'ün sevdiği eserler sahnede

10 Kasım 2026'da Germencik'te düzenlenecek anma programında İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Atatürk'ün sevdiği parçaları seslendirerek sahne alacak.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Germencik'te müzikle anma: Atatürk'ün sevdiği eserler sahnede

Germencik'te müzikle anma: Atatürk'ün sevdiği eserler sahnede

Germencik Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenecek programla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası müzikle yaşatılacak. Etkinlik 10 Kasım 2026 Salı günü saat 20.30'da Sahne Germencik'te gerçekleştirilecek.

Program ve repertuar:

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne alacak ve Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirecek. Katılımcılar, seçkin parçalar eşliğinde hem tarihsel bir anma hem de duygusal bir akşam deneyimi yaşayacak.

Katılım ve davet:

Etkinlik ücretsiz olup Germencik Belediyesi tüm vatandaşları programa davet etti. Organizasyon, Cumhuriyet'in kurucusunun anısını müzik aracılığıyla canlı tutmayı amaçlıyor ve izleyicilere saygı dolu bir anma atmosferi sunmayı hedefliyor.

AYDIN&#039;IN GERMENCİK İLÇESİNDE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE SEVDİĞİ ŞARKILARIN...

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE SEVDİĞİ ŞARKILARIN SESLENDİRİLECEĞİ ÖZEL BİR PROGRAMLA ANILACAK. İZMİR DEVLET TÜRK DÜNYASI DANS VE MÜZİK TOPLULUĞU'NUN SAHNE ALACAĞI ETKİNLİKTE, ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ESERLER MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAK.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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