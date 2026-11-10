Kozlar kütüphanesi Arnavutköy'ün eğitim ve buluşma merkezi olacak

Kozlar kütüphanesinin temeli atıldı:

Arnavutköy Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi'nde, Kozlar Tema Parkı içinde hayata geçirilecek Kozlar Kütüphanesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Merkez Mahallesi Muhtarı Ayşegül Baybek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kütüphane, başta Merkez ve Mustafa Kemal Paşa mahalleleri olmak üzere bölge sakinlerine açık olacak şekilde planlandı.

modern mimari ve kullanım alanları:

Kozlar Kütüphanesi, yaklaşık bin 50 metrekare kapalı alana sahip iki katlı bir yapı olarak tasarlandı. Projede okuma salonları, genel kütüphane alanları, bir çocuk kütüphanesi ile birlikte dijital kütüphane ve eğitim amaçlı alanlar yer alacak. Öğrencilerin çalışma, sınavlara hazırlanma ve araştırma yapabilme ihtiyaçlarına uygun nitelikli bir ortam sunulması amaçlanıyor. Çocuklara özel bölüm, küçük yaşlardan itibaren kitapla buluşmayı ve okuma alışkanlığı kazanmayı destekleyecek şekilde düzenlenecek.

Kütüphanede yer alacak dijital eğitim alanları sayesinde kullanıcılar teknolojik kaynaklara kolay erişim sağlayabilecek; böylece basılı yayınların yanı sıra dijital içeriklerle eğitim faaliyetleri desteklenecek.

yetkililerin değerlendirmesi:

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu kütüphanelerin gençlerin eğitim hayatındaki önemine vurgu yaptı ve ilçedeki mevcut kapasiteye dair bilgi verdi. Başkan Candaroğlu, İlçemizde yaklaşık 10 kütüphanemiz, 75 bin kitabımız ve 40 bine yakın aktif üyemiz bulunuyor. Bugün temelini attığımız Kozlar Kütüphanemizle bu imkânları daha da genişletiyoruz. Mehmet Akif Ersoy Millet Bahçemizde, Karaburun sahilimizde, Ömerli ve Hadımköy gibi farklı bölgelerimizde de yeni kütüphaneler kazandırmayı hedefliyoruz. Kütüphaneleri yalnızca kitap okunan yerler olarak değil, gençlerin eğitimlerine katkı sunan, kendilerini geliştirebildikleri yaşam merkezleri olarak gördüklerini belirtti.

Candaroğlu, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi paylaştı: Bir evladımızın zihnine düşen küçücük bir tohum, yarın büyük bir fikre, bir buluşa veya insanlığa faydalı bir esere dönüşebilir. Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz ve umudumuz; onların hayallerine ulaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları imkânları sunmaya devam edeceğiz.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da kütüphanelerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerinin gelişmesindeki rolüne işaret etti. Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin yalnızca bilgi edinmelerinin değil, okuduklarını anlamalarının ve yorumlamalarının da önemsendiğini, kütüphanelerin bu yaklaşımın en önemli destekleyicileri arasında olduğunu söyledi ve kütüphane yatırımından dolayı Belediye Başkanı Candaroğlu'na teşekkür etti.

Merkez Mahallesi Muhtarı Ayşegül Baybek ise Arnavutköy'ün gelişimine dikkat çekerek mahalleye kazandırılan yatırımlar nedeniyle Başkan Candaroğlu ve ekibine mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Baybek özellikle öğrencilere ve gençlere yönelik hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

Kozlar Tema Parkı'nda sosyal donatılar:

Kozlar Kütüphanesi, içinde yer aldığı Kozlar Tema Parkı'nın önemli sosyal donatılarından biri olacak. Proje kapsamında daha önce kapalı pazar alanı hizmete açıldı; sosyal tesis, spor alanları, yürüyüş yolları, peyzaj düzenlemeleri ve etkinlik alanlarının da tamamlanarak halkın kullanımına sunulması planlanıyor. Kütüphanenin hizmete girmesiyle birlikte park, dinlenme ve sosyal yaşam alanı olmanın ötesinde çocukların ve gençlerin eğitim faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir buluşma noktasına dönüşmesi hedefleniyor.

Tören, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen temel atma işleminin ardından sona erdi ve Kozlar Kütüphanesi projesinin inşaat çalışmalarına başlanacağı duyuruldu.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN MERKEZ MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLECEK KOZLAR KÜTÜPHANESİ’NİN TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.