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Eskişehir'de yağmur altında saygı: 10 kasım anmaları

Eskişehir'de 10 Kasım anmalarında yağmura rağmen halk ve toplu taşıma araçları saat 09.05'te sirenlerle durdu; Valilik meydanında resmi tören düzenlendi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de yağmur altında saygı: 10 kasım anmaları

Eskişehir'de 10 Kasım anmaları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde, Eskişehir genelinde anma etkinlikleri yağışlı havaya rağmen gerçekleştirildi. Kent sakinleri sabah saatlerinde sokaklara çıktı, belediye hizmetleri ve ulaşım araçları da anma ritüeline uyarak durdu.

Kent genelinde saygı duruşu:

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla tramvaylar, otobüsler ve caddelerdeki araçlar bulundukları noktada durdu. Yollarda bulunan vatandaşlar yağmur altında bir araya gelerek 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu; anma anında oluşan sessizlik ve ortak duruş, kentte yoğun duygusal bir atmosfer yarattı.

Valilik meydanında resmi tören:

Anma etkinliklerinin resmi ayağı Eskişehir Valiliği meydanında yapıldı. Tören alanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi ve bando takımının eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Şehitler ve Atatürk anısına bayraklar yarıya indirildi; tören, öğrencilerin 10 Kasım’ın anlam ve önemine ilişkin okudukları şiirlerle sonlandırıldı.

Yağışlı hava törenlerin düzenlenmesini engellemezken, kent genelindeki katılım ve törenlerin düzenli şekilde yürütülmesi Atatürk’ü anma geleneğinin devam ettiğini gösterdi.

ESKİŞEHİR’DE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88&#039;İNCİ YIL...

ESKİŞEHİR’DE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE, YAĞMURLU HAVAYA RAĞMEN SAAT 09.05’TE KENT GENELİNDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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