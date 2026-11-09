Annelere yönelik eğitimle uyuşturucuya karşı farkındalık artırıldı

etkinlik düzenlendi:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği bünyesindeki Narko Rehber ekipleri, Değirmenayvalı İlkokulu eğitim salonunda NarkoAnne faaliyeti düzenledi.

katılımcılar ve bilgilendirme:

Faaliyet kapsamında 35 anne ve anne adayı etkinliğe katıldı. Katılımcılara uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bağımlılığın önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

projeler ve materyaller:

Programda ayrıca UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtıldı ve katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

amaç ve önemi:

Etkinlik, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilmiş olup, ailelerin bilgilendirilmesi ve erken müdahaleye katkı sağlanması hedeflendi.

AFYONKARAHİSAR’DA UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMININ ÖNLENMESİ VE TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI AMACIYLA 35 ANNE VE ANNE ADAYINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.