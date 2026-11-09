Dolar 50,1781 +0,09%
Euro 56,2392 +0,65%
Bist 11.548,45 +0,57%
Altın Gram 6.624,05 +0,76%
EUR/USD 1,1196 +0,47%
Brent Petrol 97,01 -1,33%
--°

Annelere yönelik eğitimle uyuşturucuya karşı farkındalık artırıldı

Afyonkarahisar'da NarkoAnne etkinliğinde Değirmenayvalı İlkokulu'nda 35 anne ve anne adayına uyuşturucunun zararları, bağımlılık ve önleme yolları anlatıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Annelere yönelik eğitimle uyuşturucuya karşı farkındalık artırıldı

etkinlik düzenlendi:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği bünyesindeki Narko Rehber ekipleri, Değirmenayvalı İlkokulu eğitim salonunda NarkoAnne faaliyeti düzenledi.

katılımcılar ve bilgilendirme:

Faaliyet kapsamında 35 anne ve anne adayı etkinliğe katıldı. Katılımcılara uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bağımlılığın önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

projeler ve materyaller:

Programda ayrıca UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtıldı ve katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

amaç ve önemi:

Etkinlik, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilmiş olup, ailelerin bilgilendirilmesi ve erken müdahaleye katkı sağlanması hedeflendi.

AFYONKARAHİSAR’DA UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMININ ÖNLENMESİ VE TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI...

AFYONKARAHİSAR’DA UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMININ ÖNLENMESİ VE TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI AMACIYLA 35 ANNE VE ANNE ADAYINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Lösemiye karşı bilinç: hastanede farkındalık eğitimi düzenlendi
images

Datça'nın üç yılda şekillenen hizmet ve yatırım gündemi
images

Muğla Büyükşehir'den diyabet farkındalığı: 13 ilçede ücretsiz sağlık taraması
images

Çiftçilere son çağrı: buzağı ve yavru destek başvuruları 1 aralıkta kapanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Lösemiye karşı bilinç: hastanede farkındalık eğitimi düzenlendi

Samsun'da narkotik ekipleri 340 bin 300 sentetik hap ele geçirdi

Durağan'da miniklere uygulamalı trafik eğitimi

Aliağa HABAŞ çelik tesisinde şiddetli patlama, itfaiye müdahalesi sürüyor

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor