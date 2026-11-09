Nilüfer'de satranç hamleleriyle Atatürk anıldı

Nilüfer Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ELO satranç turnuvası, iki günlük yoğun müsabakaların ardından ödül töreniyle tamamlandı. Turnuva, hem anma amaçlı bir etkinlik hem de genç sporcular için rekabetçi bir platform niteliği taşıdı.

Turnuva düzeni ve katılım:

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Nilüfer Belediyesi Balat Satranç Evi'nde yapıldı. Turnuva iki kategoride planlandı ve toplam 64 sporcu iki gün boyunca çekişmeli maçlar oynadı. Etkinlik ELO turnuvası statüsünde düzenlenerek sporcuların derecelendirmelerine katkı sağladı.

Ödül töreni ve vurgulanan mesajlar:

Çekişmeli müsabakaların ardından kategori sıralamaları belli oldu; kategorilerinde ilk 10'a giren sporculara madalya, ilk 3'e girenlere ise kupalar verildi. Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek sporcuları ve emeği geçenleri tebrik etti. Dereceye giren sporcuların ödüllerini Şadi Özdemir, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Taner Güler ve Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Kemal Atan takdim etti.

Turnuva, Atatürk'ü anma programları kapsamında spor ve kültür etkinliklerinin bir parçası olarak gerçekleşirken, katılımcı sporculara hem rekabet hem de anma bilinci kazandırdı.

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASI, İKİ GÜNLÜK MÜCADELELERİN ARDINDAN ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ.