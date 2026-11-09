Dolar 50,1714 +0,07%
Euro 56,2336 +0,64%
Bist 11.563,69 +0,71%
Altın Gram 6.623,01 +0,76%
EUR/USD 1,1194 +0,46%
Brent Petrol 96,65 -1,70%
--°

Nilüfer'de satranç hamleleriyle Atatürk anıldı

Nilüfer Belediyesi ve TSF Bursa İl Temsilciliği'nin düzenlediği 10 Kasım ELO satranç turnuvası, 64 sporcunun katılımıyla Balat Satranç Evi'nde iki gün sürdü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Nilüfer'de satranç hamleleriyle Atatürk anıldı

Nilüfer'de satranç hamleleriyle Atatürk anıldı

Nilüfer Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ELO satranç turnuvası, iki günlük yoğun müsabakaların ardından ödül töreniyle tamamlandı. Turnuva, hem anma amaçlı bir etkinlik hem de genç sporcular için rekabetçi bir platform niteliği taşıdı.

Turnuva düzeni ve katılım:

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Nilüfer Belediyesi Balat Satranç Evi'nde yapıldı. Turnuva iki kategoride planlandı ve toplam 64 sporcu iki gün boyunca çekişmeli maçlar oynadı. Etkinlik ELO turnuvası statüsünde düzenlenerek sporcuların derecelendirmelerine katkı sağladı.

Ödül töreni ve vurgulanan mesajlar:

Çekişmeli müsabakaların ardından kategori sıralamaları belli oldu; kategorilerinde ilk 10'a giren sporculara madalya, ilk 3'e girenlere ise kupalar verildi. Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek sporcuları ve emeği geçenleri tebrik etti. Dereceye giren sporcuların ödüllerini Şadi Özdemir, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Taner Güler ve Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Kemal Atan takdim etti.

Turnuva, Atatürk'ü anma programları kapsamında spor ve kültür etkinliklerinin bir parçası olarak gerçekleşirken, katılımcı sporculara hem rekabet hem de anma bilinci kazandırdı.

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA...

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASI, İKİ GÜNLÜK MÜCADELELERİN ARDINDAN ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

GAÜN hastanesi'nde derin TMS ile ruh sağlığında yeni seçenek
images

uzmandan çarpıntı uyarısı: ne zaman kaygılanmalı, ne zaman rahat olunmalı
images

Yıldırım'da atölye çocuklara erken okuma ve sorgulamayı öğretiyor
images

Oyuncu Şafak Karali için kolektif veda: 'o benimle yaşayacak'

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta organ bağışı için gençlere ve halka yönelik bilinçlendirme seferberliği

Döküm sırasında tavan vincinin kopması: HABAŞ fabrikasında 3 işçi yaşamını yitirdi

GAÜN hastanesi'nde derin TMS ile ruh sağlığında yeni seçenek

uzmandan çarpıntı uyarısı: ne zaman kaygılanmalı, ne zaman rahat olunmalı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor