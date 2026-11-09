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Nazilli'de ekipler yenileme çalışmalarını hızlandırdı

Nazilli Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi 290 Sokak'ta başlayan yenilemeyle merkez ve kırsal mahallelerde zamanlı yol asfalt ve parke çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Nazilli'de ekipler yenileme çalışmalarını hızlandırdı

Nazilli'de ekipler yenileme çalışmalarını hızlandırdı

Nazilli Belediyesi kent genelinde başlattığı yol yenileme programını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi 290 Sokak'ta yol yenileme çalışmalarına başladı. Belediyenin yoğun saha takvimi, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı ilerliyor.

Çalışmanın kapsamı ve uygulamalar:

2026'nın özellikle son altı ayında belediye ekipleri yüksek performans gösterdi; çok sayıda noktada yol yenileme, asfalt ve parke taşı uygulamaları hayata geçirildi. Ekipler, ihtiyaç duyulan her noktada çalışmaları sürdürürken altyapı ve yüzey yenilemelerine öncelik veriliyor. Yerinde yapılan müdahalelerle günlük yaşamın olumsuz etkileri azaltılmaya çalışılıyor.

Başkanın kararlılığı:

Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, kent genelindeki yol sorunlarını kalıcı şekilde çözmek için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı ve şunları kaydetti: "Nazilli’nin yenilenmeyen, hizmet bekleyen sokakları kalmayana kadar çalışacağız. Az laf, çok iş anlayışıyla kentimizin dört bir yanında sahada olmaya devam edeceğiz. Nazilli’de şimdiye kadar yapılmayanı yapıyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber edip şehrimizin yarım asırdır yenilenmeyi bekleyen her yolunu yenileyeceğiz"

Belediye yetkilileri, programın planlı şekilde yürütüldüğünü, çalışmaların önceliklendirilmesinde hem trafik düzeni hem de yerel ihtiyaçların dikkate alındığını belirtiyor. Vatandaşlar için erişilebilir ve dayanıklı yollar hedeflenirken, ekiplerin sürdürdüğü saha çalışmaları şehir genelinde gözle görülür bir ilerleme sağlıyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, KENTİN DÖRT BİR YANINDA SÜRDÜRDÜĞÜ YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN...

NAZİLLİ BELEDİYESİ, KENTİN DÖRT BİR YANINDA SÜRDÜRDÜĞÜ YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 290 SOKAK’TA YOL YENİLEME ÇALIŞMASINA BAŞLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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