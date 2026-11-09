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Şoförün otoyolda geri manevrası Bursa çevreyolunda tartışma çıkardı

Bursa çevreyolunda otobüs şoförü yanlış yöne girip otoyolda geri manevra yaptı; yolcular tepki gösterdi, tartışma cep telefonu kamerasında.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şoförün otoyolda geri manevrası Bursa çevreyolunda tartışma çıkardı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 06.00 sıralarında Bursa çevreyolunda meydana geldi. Bursa-Gebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, İstanbul çıkışından çıkması gerekirken dalgınlık sonucu İzmir istikametine yöneldi.

Yanlış yöne girdiğini fark eden şoför, çıkışa ulaşmak yerine otoyolda geri geri gitmeye başladı. Bu sırada otobüsteki yolcular, manevranın ölümcül risk oluşturabileceğini belirterek şoförü uyarmaya çalıştı. Yolcuların "Canımızı tehlikeye atıyorsun" sözleri ve itirazlarına rağmen şoför geri manevrasını sürdürdü.

Otobüsteki gerilim cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde şoförün yolcularla tartıştığı ve kendisini yatıştırmaya çalışırken "İnsanız ya, kaçırdık işte" dediği anlar yer aldı. O anlar, yolcuların can güvenliği endişesini açıkça ortaya koydu.

Manisa faciasının gölgesi:

Bursa'da yaşanan bu tehlikeli manevra, 11 Ekim'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan kazanın anılarını yeniden gündeme getirdi. O kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı; kazada otobüsün gişeleri kaçırıp geri manevra yapması ve arkadan gelen tırla çarpışması sonucu can kayıpları yaşanmış, otobüs ve tır şoförleri tutuklanmıştı.

Manisa'daki facianın hafızalarda taze olduğu bir dönemde Bursa'daki benzer davranış, yolcuların güvenlik kaygılarını tekrar alevlendirdi. Görüntüler, sadece bir ihmalin değil, toplu taşıma güvenliğine ilişkin prosedürlerin ve denetimlerin önemini hatırlattı.

Olayla ilgili resmi bir açıklama ya da işlem bilgisi henüz kamuoyu ile paylaşılmadı; ancak yolcuların tepkisi ve kaydedilen görüntüler, benzer risklerin önlenmesi için daha titiz uygulamaların gerekliliğini gösteriyor.

MANİSA&#039;DA 11 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OTOBÜS FACİASININ ARDINDAN BENZER BİR TEHLİKELİ HAREKET...

MANİSA'DA 11 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OTOBÜS FACİASININ ARDINDAN BENZER BİR TEHLİKELİ HAREKET BU KEZ BURSA'DA YAŞANDI. BURSA-GEBZE SEFERİNİ YAPAN YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ, YANLIŞ YÖNE GİRİNCE OTOYOLDA GERİ GERİ GİTMEYE BAŞLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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