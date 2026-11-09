Aras Kargo ligde konumunu sağlamlaştırdı: ilk 8 haftada 5 galibiyet

Aras Kargo sahasında İlbank'ı 3-0 yendi

İzmir temsilcisi Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nin ilk 8 haftalık periyodunda elde ettiği başarılı tablosunu sürdürdü. Geride kalan süreçte takım 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı ve ligde 4. sırada yer aldı.

kritik galibiyet ve tabloya etkisi:

Son karşılaşmada saha ve seyircisi önünde İlbank'ı 3-0 mağlup eden Aras Kargo, bu sezonki beşinci zaferine ulaştı. Alınan sonuç, takımın üst sıralarla olan temasını güçlendirdi ve ligdeki konumunu sağlamlaştırdı.

koçun değerlendirmesi:

Başantrenör Suphi Doğancı, karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu: "Özellikle üst üste hem Nilüfer Belediyespor hem de Kuzeyboru ile olan maçımız deplasman dolayısıyla bizi fiziksel olarak çok yıprattı. Ama bu maç bizim ligdeki pozisyonumuz adına çok kritik bir maçtı. İlbank önemli ve tehlikeli bir takım. O yüzden Aksaray dönüşü hızlı bir şekilde kendimizi toparladık ve maksimum konsantrasyonla maça çıktık. Tüm ekip ve oyuncular maçın ciddiyetinin farkında olduklarını sahadaki performanslarıyla gösterdiler. Hepsini teker teker tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz."

Doğancı'nın vurguladığı toparlanma ve konsantrasyon, Aras Kargo'nun yoğun fikstürde bile istikrar arayışında olduğunu gösterdi. Takımın önümüzdeki haftalarda benzer performansı sürdürebilmesi, üst sıralarda kalıcılığını belirleyecek.

ARAS KARGO, İLK 8 HAFTADA 5 KEZ KAZANDI