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Bolvadin’de gıda işletmelerinde hijyen ve muhafaza denetimi

Afyonkarahisar İl ve Bolvadin İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri, ilçedeki gıda işletmelerinde hijyen, sanitasyon ve muhafaza şartlarını denetledi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Emre Koç

Bolvadin’de gıda işletmelerinde hijyen ve muhafaza denetimi

Denetim kapsamı:

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ilçedeki gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin hijyen ve sanitasyon şartları, gıdaların muhafaza edilmesi ve satış şartları ile ilgili mevzuata uygunlukları incelendi.

Amacı ve önemi:

Denetimlerin temel hedefi, bölgede gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunmasıdır. Teknik personel tarafından yürütülen uygulamalar, işletmelerin mevzuata uygunluğunu değerlendirmeye odaklandı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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